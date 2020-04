Mario Giordano chiede scusa per la frase di Feltri sui meridionali e cancella i confini delle Regioni

Dopo la sigla, la telecamera stringe in primo piano sulla mano di Mario Giordano che, pezzetta alla mano, cancella i confini delle varie Regioni italiane. Iniziano così le scuse del conduttore di Fuori dal Coro (su Rete 4) per quella frase di pronunciata da Vittorio Feltri in diretta, nel corso della puntata del 21 aprile, contro i meridionali. Il giornalista ha poi proseguito sottolineando come non abbia condiviso quella presa di posizione del direttore di Libero, prostrandosi per non esser intervenuto con forza in quel momento per censurare quel pensiero razzista.

LEGGI ANCHE > Agcom avvia un procedimento contro ‘Fuori dal Coro’ dopo la dichiarazione di Feltri sui meridionali

«Chiedo scusa per quella frase di Vittorio Feltri, con cui spesso ho condiviso battaglie e inchieste, sui meridionali», ha detto Mario Giordano all’esordio della puntata in onda questa sera su Rete 4. Una presa di posizione che era arrivata sui social anche all’indomani di quella dichiarazione che ha provocato tantissime reazioni e un procedimento sanzionatorio da parte dell’AgCom contro Rti. Insomma, la frittata dopo quelle parole in diretta, era bruciata e ora sono state ribadite le scuse da parte del giornalista che, simbolicamente, ha cancellato i confini delle Regioni per mostrare come l’Italia sia un’entità unica e non divisa.

Mario Giordano e le scuse per la frase di Feltri

Il conduttore di Fuori dal Coro, dopo aver chiesto scusa, ha sottolineato: «Una frase sbagliata detta da un’altra persona non può oscurare quel che è Fuori dal Coro e le nostre denunce. Noi continueremo ad urlare più forte ancora. Non può essere cancellato da una frase pronunciata da un’altra persona». La trasmissione è poi proseguita parlando delle task force, della polemica sul termine ‘congiunti’ inserito all’interno del dpcm del 26 aprile, prima di passare al caso di una lavoratrice la cui busta paga è stata ridotta all’osso, con 5 euro.