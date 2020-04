Agcom avvia un procedimento contro ‘Fuori dal Coro’ dopo la dichiarazione di Feltri sui meridionali

Agcom contro Fuori dal coro per aver mandato in onda, e non aver bloccato, il direttore di Libero

Sul caso Feltri scende in campo anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Le mobilitazioni degli ultimi giorni hanno portato a una serie di annunci di denunce e querele nei confronti di Vittorio Feltri. Martedì scorso, in diretta su Rete 4, il direttore di Libero quotidiano si era scagliato per l’ennesima volta contro i meridionali, provocando diverse reazioni stizzite: dal comune di Napoli all’ordine dei giornalisti, fino al senatore Sandro Ruotolo e alcune edicole che si rifiutano di vendere il suo giornale. Ora anche Agcom contro Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano in cui è andato in scena quel triste e discriminante teatrino, senza che nessuno fermasse la ruota libera del direttore di Libero.

Con un comunicato stampa diffuso nel pomeriggio di venerdì 24 aprile, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha annunciato l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della trasmissione in onda ogni martedì su Rete 4: «Il Consiglio ha ritenuto che specifici passaggi, nelle modalità di conduzione dell’intervista al Direttore di un quotidiano nazionale, costituiscano una violazione dei principi e degli obblighi del Regolamento di contrasto all’‘hatespeech’ di cui alla Delibera 157/19/CONS».

Agcom contro Fuori dal Coro per le frasi di Feltri sui meridionali

«In particolare, nel corso di un’intervista nella quale sono stati espressi giudizi sommari e ingiustificati volti a riproporre stereotipi relativi alla provenienza territoriale dei cittadini italiani – si legge ancora nella nota -, il comportamento del conduttore, ad avviso dell’Autorità, non ha assicurato il rispetto dei principi e delle disposizioni cui devono adeguarsi i fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana nei programmi di informazione e intrattenimento, per assicurare il rispetto della dignità umana e il principio di non discriminazione e contrasto alle espressioni di odio».

L’hatespeech in diretta televisiva

Agcom contro Fuori dal Coro, dunque. Il comunicato si conclude ricordando come la trasmissione di Mario Giordano sia finita nel mirino delle attenzioni delle autorità per altre violazioni già riscontrate nel tempo. Per questo motivo il monitoraggio non poteva che portare a una condanna da parte di Agcom. Nel frattempo Mario Giordano ha annunciato su Twitter che continuerà a ospitare Vittorio Feltri, dissociandosi però dal suo pensiero sui meridionali: «Visto che qualcuno me lo chiede ribadisco ciò che avevo già detto in trasmissione (per essere più chiaro): sarò sempre contento di ospitare Feltri e di lasciarlo libero di dire ciò che crede, ma non condivido il suo pensiero sui meridionali. È lontano anni luce da ciò che penso».

