Il profilo Twitter della Serie A celebra la doppietta di Felix Afena-Gyan con la foto di Ibañez

A Genova, sul manto erboso del Ferraris, potrebbe essere nata una stella. La Roma di José Mourinho, infatti, è riuscita a ritrovare la strada della vittoria dopo alcune settimane fatte di delusioni e sconfitte indecenti (come quella in Norvegia con il Bodo-Glimt). E il grande protagonista della serata ligure è stato il più giovane in campo: il ghanese, classe 2003, Felix Afena-Gyan. Entrato in campo al 74° di gioco, il giovanissimo attaccante della Primavera giallorossa è riuscito a realizzare le due reti (la seconda di pregevole fattura). Insomma, è stato lui l’unico vero grande protagonista della serata, ma i canali social della Serie A sembravano essere a corto di una sua immagine.

LEGGI ANCHE > I tifosi del Borussia Mönchengladbach non sono una folla che protesta per il lockdown in Austria

Pochi istanti dopo il triplice fischio di Marassi, sul profilo Twitter della Lega Serie A è comparso questo post.

La foto, evidentemente, non è quella del man of the match. Non è quella del giovanissimo Felix Afena-Gyan, ma di Roger Ibañez, il difensore brasiliano che – secondo gli ultimi rumors calcistici – potrebbe rientrare nelle prossime liste dei convocati del nostro commissario tecnico Roberto Mancini (per la sua doppia nazionalità e doppio passaporto) in vista delle gare dei play-off per le qualificazioni ai prossimi Mondiali che si disputeranno nel 2022 in Qatar.

Felix Afena-Gyan, l’errore social della Serie A

Insomma, la foto utilizzata non è quella corretta. Certo, non per forza si doveva esaltare il giovanissimo ghanese protagonista della serata – come invece fatto, quindici minuti dopo, dallo stesso profilo Twitter della Lega Serie A -, ma almeno scegliere una foto di un’esultanza, visto che la decisione è ricaduta comunque su un’immagine di quella partita (era la prima volta che la Roma scendeva in campo con il completo giallo). E in tanti lo hanno fatto notare immediatamente.