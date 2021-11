La condanna social per lo sbadiglio di Medvedev in faccia a Sinner

Alla fine hai vinto tu, quindi tutti i commenti, le recriminazioni e i rimpianti lasciano il tempo che trovano. Però, analizzando l’andamento della partita e soprattutto la condotta tenuta durante tutto il match, qualche analisi va fatta. Soprattutto perché sei il numero due del mondo, ti chiami Daniil Medvedev e stai giocando le Atp Finals. Dall’altra parte della rete c’è Jannik Sinner, un ragazzo 20enne che non ha mai esternato finora i lati negativi del suo carattere quando è in campo nella sua ancor breve carriera. E allora, perché quel comportamento?

Ricapitoliamo. Al Pala Alpitour di Torino si gioca la partita (valida per le Atp Finals) tra il numero due del mondo, il russo Daniil Medvedev, e il numero 11 del mondo, l’italiano Jannik Sinner, che ha preso il posto dell’infortunato Matteo Berrettini. Si tratta di un match che non ha nulla da chiedere, né dall’una né dall’altra parte: Medvedev è già qualificato e sicuro del primo posto dopo le vittorie contro Hurkacz e Zverev; Sinner, invece, è già matematicamente eliminato dopo la vittoria di Zverev su Hurkacz.

Eppure, in campo, i due se le danno di santa ragione, nonostante il primo set sia terminato 6-0 per il russo. Da lì, inizia un’altra partita. E inizia anche lo show di Medvedev: polemica con il pubblico – reo di essere troppo rumoroso e di “tifare” troppo per Sinner -, gesti apotropaici in campo, prime e seconde palle di servizio tirate alla stessa potenza. Insomma, è sembrato di vedere in campo Fognini nei suoi proverbiali scatti d’ira piuttosto che Medvedev.

Un gesto, in particolare, non è passato inosservato. Siamo nel terzo set e Sinner ha appena ottenuto il break che gli permette di volare 4-2. Si gioca il game successivo e il russo va sul 4-3. E mentre si dirige verso la panchina per il cambio campo, sbadiglia in faccia a Jannik. Un destabilizzante chiaro, eloquente, non sfuggito alle telecamere e che ha di fatto scatenato i tifosi su Twitter.

Il numero 2 al mondo che si ritrova a fare questi giochetti al cambio campo per destabilizzare #Sinner. L’azzurro mentalmente lo sta frantumando perché a 20 anni se la sta giocando alla pari e #Medvedev non se lo aspettava, specie dopo il 6-0 iniziale pic.twitter.com/psdOMnoUfa — Giusva Pulejo (@GiusvaPulejo) November 18, 2021

#Medvedev ok sei più forte – per ora – ma il mimare lo sbadiglio in faccia a #Sinner, solo perché cerca di caricarsi col pubblico di casa e non fare una figuraccia, denota da parter tua una certa apprensione per il medio breve futuro, buon per Jannik. #NittoATPFinals — Stefano Romani (@st3fanoromani) November 18, 2021

Jannik farebbe un piacere a tutti noi, oltre che a se stesso, a battere lo sbruffoncello russo. Certi atteggiamenti di Medvedev, gli applausi polemici, lo sbadiglio al cambio di campo e le faccine rivolte al pubblico, sono discretamente antipatici.#NittoATPFinals #Sinner — PVBMV (@PpVBMV) November 18, 2021

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]