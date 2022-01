Gianni Morandi resta in gara a Sanremo e ora vuole cedere la gestione dei social alla moglie

A.A.A. cercasi social media manager Gianni Morandi (con ironia). Andiamo con ordine: Gianni Morandi ha, per sbaglio, pubblicato un video di backstage – rimasto sul suo profilo Facebook per circa mezz’ora prima di essere rimosso – in cui si potevano sentire frammenti del brano inedito che dovrà portare a Sanremo 2022. La pubblicazione di parte di “Apri tutte le porte” – questo il titolo dell’inedito – sarebbe potuta costare carissimo a Morandi, ovvero la squalifica dalla gara poiché il regolamento è ferreo e vieta sia la diffusione che l’ascolto dei brani in gara prima dell’evento. Tutto è vene quel che finisce bene, con la Rai che ha deciso che Morandi rimarrà in gara poiché si è tratta di un «errore tecnico», e con un post Instagram del cantante che dice di voler cedere la gestione dei suoi social.

L’ironia di Fedez che si propone come social media manager Gianni Morandi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Giusto una mezz’ora dopo il post costernato che Gianni Morandi ha scelto di condividere su Instagram, Fedez ha risposto divertito mettendosi a disposizione. «Chiedo scusa!» con tanto di Caps Lock e punto esclamativo. Questa la scritta che accompagna il post in cui Gianni Morandi spiega cosa è accaduto, scusandosi con tutte le persone che hanno lavorato con lui al progetto e con il festival di Sanremo: «Questa volta l’ho fatta grossa – inizia il cantante, suscitando una valanga di commenti positivi e di empatia – Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo».

«Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato! Appena mi sono accorto l’ho cancellato ma qualcuno lo aveva già visto», conclude prima delle scuse il cantante. Precisando, alla fine, che «forse da oggi è meglio che dei social se ne occupi Anna», in riferimento alla moglie. Fedez ha giustamente commentato facendo notare che la stessa cosa era successa a lui l’anno scorso con il brano “Chiamami per nome” e alla fine tutto si è risolto per il meglio. Non mancando nemmeno, tramite le sue stories, si candida: «Ho visto che il mio amico Gianni Morandi sta cercando qualcuno che gli gestisca i social durante Sanremo – afferma nelle stories ironicamente – e vorrei ufficialmente proporre la mia candidatura, Amadeus mi conosce e sa che con me può stare tranquillo- Fammi sapere Gianni!».

Gianni Morandi resta in gara a Sanremo

Gianni Morandi resta in gara. Considerando i precedenti degli ultimi anni non poteva che essere così. #Sanremo2022 pic.twitter.com/XxFN1tpSlX — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 4, 2022

A renderlo nota è stata la Rai tramite una nota che ha chiarito la situazione: «Non si ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa – ha deciso la dirigenza Rai – L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il backstage che stava vedendo privatamente».

Nella nota si sottolinea come il fatto che Morandi non abbia mai voluto ricorrere a un social media manager esterno nella gestione del suo profilo Facebook abbia portato a commettere un errore in buona fede, in sostanza: «Restano quindi in gara la canzone e l’artista Morandi», conclude la nota.