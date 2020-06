Le voci sull’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?

Al termine di ogni stagione televisiva si rincorrono sempre voci su nuove conduzioni, su addii storici e su possibili sostituzioni. Oggi è la volta di Federica Sciarelli: una indiscrezione del ben informato portale TvBlog, infatti, ha paventato l’addio della nota conduttrice del programma di Raitre Chi l’ha visto? al termine di questa stagione. A Federica Sciarelli, infatti, sarebbe stato proposto un talk show politico in onda sempre sulla terza rete, ma di venerdì sera.

LEGGI ANCHE > Federica Sciarelli risponde alla Lega: «Io sostituita perché stanca? Grazie per l’attenzione, ma continuerò a fare inchieste»

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto?

La notizia lascia spiazzati diversi fan di Federica Sciarelli e della trasmissione Chi l’ha visto? che ha avuto sempre un profondo legame con i suoi conduttori, fino a essere identificata con i loro volti e con il loro stile. Negli ultimi giorni, tra le altre cose, Federica Sciarelli aveva ottenuto una nuova popolarità sui social network, in seguito alle sue polemiche con alcuni esponenti della Lega che avrebbero voluto querelare lei e la trasmissione, sia per alcune critiche sulla gestione dell’emergenza coronavirus in Lombardia, sia per alcune parole attribuite a un politico locale su Silvia Romano (la persona in questione era stata solo in passato eletta con la Lega).

Federica Sciarelli lascia? I nomi delle possibili sostitute

Chi l’ha visto, del resto, andrà avanti. E ci sarà una nuova giornalista al timone di una squadra che da sempre, con la ricerca di persone scomparse, svolge un ruolo imprescindibile per il servizio pubblico televisivo. Ci sarebbero due candidature alla sostituzione: la prima riguarderebbe la giornalista del Tg2 Lidia Galeazzo, mentre l’altra ipotesi suggestiva sarebbe quella di lanciare alla conduzione di Chi l’ha visto Eleonora Daniele, volto dei programmi di infotainment del primo pomeriggio sempre sulle reti Rai.

Occorrerà, tuttavia, verificare quelle che al momento risultano essere soltanto indiscrezioni: nel corso della puntata di mercoledì prossimo, infatti, Federica Sciarelli potrebbe commentare una notizia che, in queste ultime ore, sta correndo di bocca in bocca o – come si direbbe oggi – di tweet in tweet.