La Fase 2 per il mondo del cinema dovrebbe partire il prossimo 15 giugno, ma ci sono comunque già diverse iniziative che si stanno attivando. Uno su tutti è il progetto con cui Rai Cinema mette a disposizione in esclusiva a Rai Play ben 8 film tra cui diversi anche prima dell’uscita in sala, con come primo titolo da domani “Magari” di Ginevra Elkann.

Paolo Del Brocco, ad di Rai Cinema, spiega che questa iniziativa è nata per il desiderio di dare uno spazio a dei progetti che rischiavano di essere travolti da un calendario congestionato quando si tornerà al cinema: “Ci siamo chiesti cosa potessimo fare di più in questo momento, quindi abbiamo pensato di lavorare con Rai Play. La centralità della sala è sacra per noi, ma pur rispettando questo aspetto ci sono film che sarebbero dovuti uscire e non avendo ancora certezze era difficile trovare una finestra di distribuzione adeguata anche in futuro. Abbiamo deciso di valorizzare queste 8 opere insieme ai singoli co-produttori”.

Paolo Del Brocco risponde alla nostra domanda sulla bocciatura del protocollo per le riaperture da parte dell’ANEC: “Ogni attività ha determinate esigenze, noi non siamo esercenti. Credo che l’ANEC debba verificare quale può essere il numero minimo di persone da far accedere nelle sale e il distanziamento, forse non si sentono sicuri nel riaprire le sale nelle condizioni proposte nel protocollo. Dovranno rispondere loro su questo aspetto nel confronto in corso che c’è con il MIBACT”.

Sui film che Rai Cinema metterà a disposizione nella Fase 2 spiccano tre grandi titoli su tutti: “Avevamo dei film usciti tra gennaio e febbraio che torneranno sicuramente nelle sale. Penso al film di Gabriele Muccino, ma anche ad Hammamet con Pierfrancesco Favino. Poi tra i titoli internazionali c’è 1917, uno straordinario film vincitore di diversi Oscar e Golden Globe. Per stilare un calendario sarà importante capire anche la capienza delle sale. Se qualche esercente ci dovesse chiedere uno di questi 8 film che lancio in anteprima su Rai play o se dovessero farlo le arene estive saremmo disponibili. Il cinema è realizzato per andare prima in sala rispetto ad altri tipi di schermi e per noi sarà sempre così”.