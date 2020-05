Zingaretti spera che «la mascherina diventi la moda per l’estate»

Un’estate alla moda, con la mascherina. Questo è l’auspicio di Nicola Zingaretti che oggi, in conferenza stampa all’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma per parlare della situazione Covid-19 nella capitale, ha parlato della situazione e dei dispositivi di protezione da indossare per evitare l’aumento del numero dei contagi. Poi ha suggerito al governo di introdurre nei Livelli essenziali di assistenza i test sierologici, spiegando che il vaccino antinfluenzale dovrebbe essere obbligatorio per gli over 65.

«Adesso proseguiamo così: mascherina, lavaggio mani, igiene nei luoghi pubblici e privati e distanza di sicurezza perché se non c’è la distanza non c’è sicurezza – ha detto Nicola Zingaretti allo Spallanzani di Roma -. È un punto molto importante da tenere presente altrimenti dovremo rimettere indietro lancette orologio». Poi parla dei dispositivi di protezione, ritenuti indispensabili per quel che riguarda il contenimento dei contagi.

Zingaretti e le mascherine nuova moda dell’Estate 2020

«Spero che la mascherina oltre a un presidio per la sicurezza diventi la moda per l’estate. Sarebbe un bel segnale se si investisse la creatività italiana perché la dobbiamo tenere. È inutile girare intorno al problema. Fino a che non c’è il vaccino bisogna usare le mascherine». Insomma, i dispositivi, citando la moda, vengono indicati come l’unico strumento a disposizione delle persone (oltre al distanziamento sociale) per scongiurare i contagi.

I vaccini per gli over 65

«Siamo orientati, unica regione italiana, a introdurre l’obbligatorietà del vaccino antifluenzale per gli over 65 – ha proseguito Nicola Zingaretti -. Il motivo è molto semplice: bisogna salvare vite umane e non accorgerci in autunno che il picco influenzale, anche non Covid, ci faccia trovare con numeri che già conosciamo. C’è una posizione di Forza Italia che condivido e lo dico da presidente di Regione. Il governo valuti questa scelta di campo, almeno per quest’anno, di introdurre questo obbligo vaccinale».

