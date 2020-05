Non solo mascherine: anche i guanti monouso, ora, sono quasi introvabili

Lo strumento è necessario per accedere in negozi (e non solo)

L’emergenza sanitaria ci ha lasciato in eredità una realtà che, fino a poco prima dell’inizio di marzo, sembrava essere non così importante ed evidente: l’Italia non è una gran produttrice di mascherine. Lo abbiamo evidenziato sulla nostra pelle, con tutte le difficoltà nel reperirle, con il governo che ha dovuto chiedere una grande mano all’estero per poter rifornire le farmacie (e, ancora oggi, la situazione è migliorata ma non troppo). Ora, però, l’attenzione si sposta sulla carenza – altrettanto evidente nel nostro viver quotidiano – dei guanti monouso.

LEGGI ANCHE > I medici di Milano sono preoccupati per le riaperture e devono «mendicare i dispositivi di protezione»

Come previsto dalle indicazione degli ultimi dpcm della Presidenza del Consiglio, ma anche dai primi, la protezione per le mani in ambienti in cui si entra a contatto con possibili contaminazioni, sono obbligatorie. Lo è stato, fin dall’origine, nei supermercati e lo diventerà anche nei negozi che riapriranno lunedì prossimi, 18 maggio. Prima si trovavano nei supermercati e, spesso e volentieri, erano snobbati perché non necessari. Ora, però, anche loro sono diventati una merce rara.

Guanti monouso introvabili nei supermercati

Nei supermercati, per esempio, gli scaffali sono semi-vuoti. Ma non solo lì. Anche nei grandi centri che commerciano in materiale edile e strumenti per il giardino (dove questi guanti monouso avevano il più gran mercato), non si trovano quasi più. Le scorte, spesso e volentieri, risultano terminate in loco e – anche provando a effettuare ordini online nelle grandi catene, in guanti in lattice, vinile e nitrile (con e senza polvere) sono praticamente introvabili.

La soluzione è internet? Non proprio

In molte occasioni, si potrebbe pensare che la soluzione a portata di mano sia rappresentata da Internet. Ma, così come lo è stato per le mascherine, non è proprio così. Utilizzando il motore di ricerca di Amazon, infatti, i guanti monouso risultano sì disponibili, ma la maggior parte dei prodotti spediti con Prime, riportano questa dicitura: «Disponibile solo per società di primo soccorso e servizi di assistenza primaria». Una scelta legittima, ma che rende il mercato carente di questi prodotti. Per fortuna, molti supermercati (e prossimamente anche negozi) mettono a disposizioni i propri guanti all’ingresso (si tratta di quelli che si utilizzano per prendere frutta e verdura dai banchi). Ma chi volesse utilizzare i propri e acquistarne per contro suo, la ricerca sembra essere molto complessa.

(foto di copertina: da Pixabay)