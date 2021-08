L’ospedale pediatrico Bambino Gesù si è trovato nelle condizioni di dover sfatare una fake news

In seguito alla circolazione di una fake news in merito alla morte di tre ragazzi dopo la somministrazione del vaccino anti Covid19, l'ospedale pediatrico Bambino Gesù ha dovuto sfatare la notizia con un post sui social

Si è diffusa l’ennesima fake news e questa volta sul Bambino Gesù, l’ospedale pediatrico di Roma che ha dovuto comunicare con un post sui social network la mancata veridicità della notizia.

La fake news sul Bambino Gesù

L’ospedale Bambino Gesù di Roma è una delle eccellenze mondiali nel campo pediatrico e si distingue sempre positivamente per i successi che raggiunge nel settore della ricerca e del trattamento che rivolge a chi non dovrebbe mai metter piede in una struttura ospedaliera, ovvero i bambini. Per questo, mettere l’ospedale nelle condizioni di dover fare un post nei social per sfatare una fake news equivale a far perder del tempo prezioso.

Nel post pubblicato sui loro profili social ufficiali di Facebook, Instagram e Twitter, il Bambino Gesù esordisce con un «ATTENTI ALLE FAKE NEWS!» e spiega quanto accaduto nelle ultime ore: «Ci sono arrivate segnalazioni su una notizia totalmente falsa che starebbe circolando qui su Facebook e su altri social. La fake news riferisce della morte di tre ragazzi che sarebbero deceduti nel nostro Ospedale a causa della somministrazione del vaccino anti Covid19. La notizia, ovviamente, è assolutamente priva di qualsiasi fondamento, ma resta la grave responsabilità di aver inventato e messo in circolazione questa falsità. Per questo motivo abbiamo già provveduto a segnalare l’accaduto e i profili coinvolti all’assistenza di Facebook, allertando contemporaneamente il nostro ufficio legale».

Poi, per chiarire del tutto, aggiungono: «Nessun evento avverso significativo si è registrato nel nostro Ospedale in seguito alla somministrazione del vaccino. La vaccinazione – cogliamo l’occasione per ribadirlo – resta l’arma più efficace e sicura per proteggere anche i ragazzi dalle conseguenze più gravi del Nuovo Coronavirus. Grazie a tutti coloro che ci hanno segnalato questa fake news».

Il messaggio che l’ospedale ha voluto lanciare va ben oltre la falsa notizia in sé sulla morte di tre ragazzi a causa del vaccino contro il Covid19. Infatti, tra le righe è stato sottolineato come la diffusione di notizie prive di fondamento possa avere delle conseguenze legali anche molto gravi, che vanno ben oltre la mera segnalazione all’assistenza di Facebook.