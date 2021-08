La foto della «bandiera talebana» sul palazzo presidenziale a Kabul è un fake

La situazione in Afghanistan è già abbastanza drammatica. Non c’è alcun bisogno di avvelenare i pozzi con immagini propagandistiche che, alcune redazioni italiane, acquisiscono automaticamente e ripropongono ai propri lettori. Per questo – è l’appello che ci sentiamo di fare in queste ore – è opportuno seguire soltanto le informazioni che arrivano direttamente dall’Afghanistan, dai giornalisti locali, dagli inviati che prima dell’evacuazione di Kabul hanno avuto modo di lavorare sul campo e costruirsi in questo modo una rete fitta di relazioni locali. Prendiamo un caso emblematico: la bandiera dell’Emirato islamico in Afghanistan che sventola sul palazzo presidenziale di Kabul è chiaramente un fake, ma è stata lo stesso pubblicata sui principali siti di informazione italiani (tra questi, il Corriere della Sera e il Giornale) ed è stata anche proposta in diversi servizi al telegiornale.

Bandiera Emirato islamico sul palazzo di Kabul: un fake

Lo ha sottolineato l’account Twitter @evaristegal0is, che ha mostrato la possibile fonte di quello che – è evidente anche a occhio nudo – altro non è che un fotomontaggio fatto male e diffuso attraverso un noto account di propaganda islamica su Twitter (account che, tra le altre cose, ha successivamente cancellato l’immagine della propria timeline).

This pic is fake, probably the original one is this one (~ 2020). Unfortunately, Italian media doesn’t check information and they are spreading a fake news (@Corriere @ilgiornale @LaStampa ). Please, double-check the information before sharing them 🙌 https://t.co/w2tqpKTI7N pic.twitter.com/5D3FZkG10C — evariste.gal🌈is (@evaristegal0is) August 16, 2021

La bandiera dell’Emirato Islamico in Afghanistan presente in questa foto ha delle dimensioni eccessive, avrebbe bisogno di un pilone di notevole grandezza per essere issata e di una forza del vento spropositata per sventolare in maniera così distesa, mettendo in bella mostra le scritte che sono presenti sul drappo. In realtà, come ha sottolineato opportunamente @evaristegal0is – che ha anche fatto un appello a Twitter -, l’immagine è stata pubblicata da @ZahidSddique, un account di propaganda islamica che – contestualmente – ha cancellato il tweet che conteneva l’immagine del palazzo del governo di Kabul.

The mentioned tweet deleted by the author. It was this one (thanks caches!) pic.twitter.com/g6RTOFfw7q — evariste.gal🌈is (@evaristegal0is) August 16, 2021

Troppi giornali e telegiornali italiani, acriticamente, sono andati dietro a questa fonte che non è affatto affidabile. In queste ore stiamo assistendo – grazie soprattutto ai social network – a un sovraffollamento di informazioni che provengono dall’Afghanistan: il rischio è quello che si arrivi a distorcere alcuni messaggi cruciali, cedendo il fianco alla propaganda islamica.