Facebook chiarisce la vera ragione della rimozione della pagina Le più belle frasi di Osho

In merito al nostro articolo sulla chiusura temporanea della pagina Facebook Le più belle frasi di Osho Facebook ci ha inviato una comunicazione per chiarire la vera ragione che c’è dietro questa rimozione temporanea. Andando a guardare sulla pagina – ora nuovamente attiva – e sul profilo Facebook del creatore e autore unico Federico Palmaroli viene chiarito che non si tratta di censura: «C’è stata una segnalazione relativa al soprannome con cui ormai tutti mi conoscete e un conseguente errore di valutazione da parte di facebook, riconosciuto dopo il mio reclamo. Tutto a posto».

Le più belle frasi di Osho rimosso errore dopo segnalazione violazione della proprietà intellettuale

Facebook ha chiarito definitivamente cosa è successo con la pagina satirica, che non è stata rimossa per ragioni relative ai contenuti pubblicati che, come ha sottolineato l’autore, producono satira «mai violenta e mai offensiva». La dichiarazione Facebook Le più belle frasi di Osho: «Abbiamo rimosso questa Pagina dopo aver ricevuto una segnalazione di violazione della proprietà intellettuale. La Pagina è stata rimossa per errore ed è stata ripristinata». Come già anticipato da Federico Palmaroli, quindi, le problematiche di oggi sono frutto di un errore di Facebook.