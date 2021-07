Facebook annuncia Bulletin, la piattaforma di newsletter in fase di sviluppo, che sarà un luogo per permettere a scrittori e podcaster di pubblicare contenuti e costruire una rete di iscritti

Bulletin è la novità lanciata da Facebook pochi giorni fa e viene descritta come una piattaforma di newsletter per gli scrittori indipendenti, nella quale questi ultimi possano pubblicare i propri contenuti e fidelizzare i propri iscritti.

Da cosa nasce Bulletin

Facebook argomenta questa novità spiegando come negli ultimi anni ci sia stato un incremento per quanto riguarda gli scrittori indipendenti, che per mestiere creano e condividono i propri contenuti. Bulletin nasce proprio da questo e intende andare in contro a questa categoria di utenti, fornendo loro un insieme di efficaci e validi strumenti di pubblicazione.

Attraverso Bulletin, Facebook vuole sostenere questi creatori e ottimizzare gli strumenti già esistenti con qualcosa in più che possa essere precisamente diretto alla scrittura e ai contenuti audio, come quelli condivisi all’interno delle Live Audio Rooms, di cui abbiamo parlato in un precedente articolo. Questa scelta mostra un’attenzione ed un rispetto al lavoro dei creatori digitali, con i quali Facebook vuole essere chiaro circa la loro completa indipendenza editoriale.

Come sarà strutturata la newsletter di Facebook

Bulletin includerà un supporto di base alla creazione di contenuti, un’area relativa alla monetizzazione ed una dedicata alla crescita del pubblico. Le caratteristiche della piattaforma di newsletter lanciata da Facebook si concretizzano in validi strumenti di pubblicazione, ogni creatore avrà infatti un sito web autonomo con il proprio marchio e sarà in grado di personalizzarlo con un logo, dei colori e con la possibilità di aggiungere degli inserti multimediali.

La community di Bulletin avrà la possibilità di mantenere i propri ricavi dall’abbonamento per tutta la durata della partnership e avrà la possibilità di tenere d’occhio la propria lista di iscritti alla newsletter.

Bulletin Business

Per quanto riguarda invece il business in senso stretto della nuova piattaforma, gli scrittori vedranno i loro pagamenti gestiti in modo sicuro da Facebook Pay, che permetterà agli abbonati di pagare con carta di credito, carta di debito o PayPal. Gli scrittori potranno informare con chiarezza i propri iscritti circa l’abbonamento, i contenuti a cui si ha accesso e la loro possibilità di interazione con gruppi Facebook accessibili solo dagli abbonati.

E in che modo i creators potranno raggiungere la propria audience? Facebook anticipa anche questa domanda e specifica come i contenuti di Bulletin saranno idonei alla distribuzione in Facebook News e altre superfici di scoperta per aiutare il pubblico a trovarli facilmente e ad iscriversi.

Il CEO di Facebook Mark Zuckerberg, che ha annunciato Bulletin su Audio Room lo scorso martedì, anticipa anche che nel corso di quest’anno verranno ancora lanciati nuovi investimenti, prodotti e servizi volti a sostenere più scrittori ed esperti indipendenti.

Nel frattempo, alcuni creators hanno già avuto la possibilità di provare la piattaforma e in attesa che venga resa disponibile a tutti, vi invitiamo a riflettere su come i social network stiano andando maggiormente in contro agli utenti, fornendo loro sempre più strumenti per esprimere in sicurezza la propria creatività.