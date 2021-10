Le fagiane dell’Estetista Cinica al rapporto per testare la nuova ‘sala d’attesa’ del sito, ma di che si tratta?

Fagiane, Estetista Cinica, Vera Lab, codice sconto: stressami. Cosa sono tutte queste parole e di cosa stiamo parlando? Anzitutto, l’Estetista Cinica ha un nome: Cristina Fogazzi, l’imprenditrice bresciana che ha trasformato la sua professione in un vero e proprio impero dell’e-commerce. Prodotti di estetica per il corpo e per il viso venduti in quantità industriali ogni giorno sul sito ufficiale Vera Lab. Fagiane è l’appellativo con cui Cristina chiama le sue followers, clienti fedelissime e fidelizzate attraverso la newsletter, l’ultima delle quali ha per oggetto una richiesta un po’ particolare: provate a crashare il sito dell’Estetista Cinica.

Il sito dell’Estetista Cinica a prova di CDN

Il cliente medio che questa mattina ha ricevuto la newsletter del mese si è immediatamente focalizzato sul codice sconto contenuto alla fine della mail, senza troppo soffermarsi (ipotizziamo) al preambolo e senza interrogarsi sul sottotesto della richiesta – un po’ inusuale – di provare a crashare il sito. Questa, oltre ad essere un’ineccepibile strategia di marketing, è anche una prova del 9: quella che servirà a chi si occupa della gestione infrastrutturale del sito per capire se i cambiamenti tecnici apportati hanno dato i loro frutti. Ma cosa potrebbe esser cambiato? Tra le varie ipotesi, è probabile che la novità sia quella della pagina a cui si viene rimandati quando il sito principale veralab.it è sovraccarico. La parte della newsletter di questa mattina che conduce al codice sconto spiega così:

«Ti stai chiedendo perché ho bisogno del tuo aiuto?

PERCHÉ DEVO TESTARE IL SITO.

Devo controllare che regga un traffico intenso.

Quindi ho bisogno della tua collaborazione.

Per convincerti a fare un acquisto ORA ho per te uno sconto del 25% e le spese di spedizione gratuite»

Ma perché l’Estetista Cinica ha bisogno di testare il suo sito? La risposta a queste domanda potrebbe negare la domanda stessa: perché l’Estetista Cinica non deve testare il suo sito. In che senso? Pare che la novità non sia relativa a qualche modifica tecnica a veralab.it, ma alla pagina – con un nuovo dominio – a cui veralab.it rimanda quando il sito principale è sovraccarico. Per fare un esempio pratico, accade qualcosa di simile a quando si va alla Posta: si prende il numero e ci si mette in attesa in una sala preposta ad ospitare le persone che aspettano il proprio turno. Nonostante la grafica di questa seconda pagina ricordi quella del sito principale, in realtà i due URL appartengono a due domini differenti. Il sito principale, infatti, ha come CDN Google Cloud, mentre la seconda (quella per la fila) ha come CDN AWS, quella di proprietà di Amazon. Quindi, non due provider qualsiasi.

Cos’è una CDN e quale il collegamento con l’Estetista Cinica

E se a questo punto della lettura vi state domandando cosa sia una CDN, ve lo spieghiamo subito: è una Content Delivery Network, ovvero una “Rete per la consegna dei contenuti”. Come abbiamo spiegato in un precedente articolo, la CDN va incontro al problema del numero di server in cui i contenuti digitali sono caricati. Se i contenuti di Netflix fossero caricati esclusivamente su di un suo server, ad esempio negli Stati Uniti, un utente americano riuscirebbe a vedere quel film senza grossi problemi di buffering (la rotella che interrompe la riproduzione di un video), mentre un altro che si trova a Milano probabilmente interromperebbe la visione. Una CDN risolve questo problema copiando e distribuendo strategicamente questi contenuti in migliaia di server sparsi in tutto il mondo velocizzando così il processo di delivery content. Viene così creata la cosiddetta cache di quel contenuto che viene “pescato” e duplicato a partire dal server di origine. Gli utenti quindi, nell’esempio di prima, non vedranno quasi mai un contenuto in streaming proveniente direttamente da un server origin di Netflix ma sempre da una copia cache esistente su uno dei tanti server a disposizione della CDN a cui ci si è affidati. Oltre ad accelerare i contenuti, le CDN permettono a Internet di non congestionarsi o, per dirla con il termine dell’Estetista Cinica, di non crashare il sito.

Sembra quindi che la frase «Devo controllare che [il sito] regga un traffico intenso» trovi motivazione proprio in questa nuova pagina a cui il sito principale di VeraLab si affida quando è sovraccarico. Le fagiane hanno prontamente risposto al segnale e stanno scatenando l’inferno, approfittando del solo slot temporale 12:00/17:00 a disposizione per utilizzare il codice sconto del 25%. Siamo certi che in queste ore, da qualche parte, l’ufficio marketing stia strizzando l’occhio al dipartimento tecnico che, per adesso, esulta del corretto funzionamento della nuova sala d’attesa.