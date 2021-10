Jeff Bezos investe in un nuovo e-commerce. In Indonesia

Dallo spazio all’Indonesia. Jeff Bezos investirà nella start-up di e-commerce indonesiana Ula. La notizia è stata verificata ed è stata confermata a TechCrunch (dopo il lancio dell’indiscrezione) dallo stesso CEO della star-up indonesiana, Nipun Mehra. Il fondatore di Amazon torna, dunque, a occuparsi di vendite di prodotti online, questa volta con il ruolo di padre nobile e di talent scout.

Il nuovo investimento di Jeff Bezos (sempre nell’e-commerce)

«Siamo stati lanciati nel 2020 – si legge nella nota inviata alla testata specialistica statunitense -, con la missione univoca di fornire ai piccoli rivenditori di quartiere la tecnologia per aumentare le loro entrate. Adottiamo un approccio a lungo termine per risolvere i problemi di fondo dei rivenditori tradizionali investendo in tecnologia, catena di approvvigionamento e offerta di credito basata sui dati». Il principio che aveva guidato Amazon (dopo l’esperienza iniziale nella vendita nel solo settore dell’editoria) viene dunque ritrovato nell’esperienza che sta caratterizzando il business di questi giovani imprenditori indonesiani. Ula ha convinto Bezos con i suoi principi e ha attratto i suoi investimenti. Ci sarà anche il CEO di Amazon tra coloro che hanno contribuito – con circa 30 milioni di euro – a far crescere la start-up.

La novità rispetto al solito ambito di investimento di Jeff Bezos è che Ula non è un e-commerce B2C, ma B2B, aiutando i piccoli rivenditori a risolvere le inefficienze che devono affrontare nella catena di approvvigionamento, nell’inventario e nel capitale circolante. Un vero e proprio soccorso circolare all’economia locale, che – in questo modo – sarà incentivata dal processo di sviluppo digitale e tecnologico. Il meccanismo di funzionamento è semplice: gestire un grande magazzino che offre una sorta di garanzia al piccolo commerciante che, in questo modo (ordinando solo quanto necessario al suo mercato), abbatterà i problemi collegati alle giacenze e all’invenduto.