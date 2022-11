Elon Musk contesta l’affermazione di AP sull’aumento dei contenuti dannosi su Twitter

L’Associated Press ha dato notizia del sondaggio con cui Elon Musk ha chiesto agli utenti di Twitter di essere più o meno d’accordo rispetto a una sorta di amnistia da assegnare a tutti quegli utenti che, in passato, avessero avuto problemi con la piattaforma e che, in seguito a questi problemi, fossero stati sospesi. Il sondaggio ha dato esito positivo: il 72% degli utenti ha votato per l’amnistia e il nuovo proprietario della piattaforma ha accolto il suggerimento con la frase, ormai canonica, vox populi vox Dei (la stessa usata dopo il sondaggio per la riammissione di Donald Trump).

Elon Musk contro AP per la disinformazione dell’agenzia di stampa

All’interno dell’articolo con cui AP dava questa notizia, si sottolineava come «i gruppi che monitorano la piattaforma relativamente a discorsi razzisti, antisemiti e altro hate speech affermano che questi ultimi sono in aumento». Si citavano, ad esempio, anche offese razziste nei confronti dei calciatori che partecipano ai mondiali in Qatar e su cui Twitter non avrebbe preso provvedimenti. Associated Press attribuiva i problemi di moderazione di questi contenuti al taglio orizzontale di dipendenti applicato da Elon Musk, con una riduzione significativa della forza lavoro (Giornalettismo ve ne ha parlato, intervistando l’ex data scientist di Twitter Melissa Ingle).

Musk, tuttavia, ha contestato pubblicamente questa versione dei fatti, attaccando frontalmente l’Associated Press, in un tweet particolarmente diffuso sulla piattaforma di sua proprietà: «AP è davvero esperta di disinformazione – ha scritto Musk – Twitter non può sperare di competere con lei. Ma avete comunque attirato la mia curiosità: chi sono questi “online experts” che avete citato?».

AP is such an expert in misinformation. Twitter couldn’t hope to compete! — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

Non è la prima volta che Elon Musk, attraverso il suo seguitissimo profilo Twitter, esprime opinione delegittimanti rispetto alla stampa professionistica. In questa sua operazione, sta trovando ampio riscontro nell’utenza di Twitter.