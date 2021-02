Due ore di elenchi di Salvini possono irritarti. Ma anche rilassarti

Una serata in lounge bar non sarà più la stessa se, come sottofondo, non avrà le due ore di elenchi di Salvini. Nelle ultime ore è diventato virale il video che ha realizzato il web developer Marcin Jakubik già il 30 aprile 2020 (quando un po’ tutti noi eravamo esasperati da due mesi di lockdown): una foto del leader della Lega con un dolcevita e una giacca à la Bertinotti, seduto davanti a un drink, con le luci di una metropoli sullo sfondo; poi un elenco infinito – di quasi due ore – di sigle sindacali, di componenti della società civile, di partiti, di obiettivi politici, di elettori, di stati, di alleati di governo, di partner internazionali.

LEGGI ANCHE > Salvini usa malissimo i meme: «Questo è razzismo puro»

Elenchi di Salvini, il video di cui non potrete fare a meno

Una musica suadente fa tutto il resto. Relaxation, sleeping and chilling. Come da titolo del video che, su YouTube, ha già raggiunto 70mila visualizzazioni (non male per un canale che conta 152 iscritti).

La tecnica oratoria utilizzata da Salvini è antichissima. Pensate ai poemi omerici, Iliade e Odissea. Grandi esempi di letteratura orale che, per favorire gli esercizi mnemonici di aedi e rapsodi che dovevano declamarli, contenevano al loro interno i famosi cataloghi (quello delle navi, quello dei nemici dell’esercito avversario attraverso la teichoscopia di Elena accanto a Priamo). Salvini fa lo stesso e inchioda l’attenzione dell’elettore o del telespettatore (o dell’utente medio delle sue dirette social) con una serie infinita di cose messe in fila, spesso accompagnate dal conto sulla mano altrui (qui una diapositiva).

Può anche essere una tecnica per sviare l’attenzione, nelle sue risposte, dal fulcro della domanda del Giovanni Floris di turno, ma questa è un’altra storia. L’intuizione di mettere insieme questi elenchi e di formare una sequenza infinita da ascoltare sorseggiando uno spritz sarà per sempre un contributo memorabile per l’umanità intera.

Appendice:

Ci permettiamo di aggiungere una piccola coda al video elenco, ovvero tutte le cose che Salvini è stato politicamente: attivista, consigliere, comunista padano, frequentatore del Leoncavallo, segretario federale, europarlamentare, deputato, senatore, no euro, sovranista, ministro dell’Interno, ancora sovranista, anti immigrazionista, quotacentista, flattaxista, leader del centrodestra unito. E ora atlantista, europeista, moderato, leader del centrodestra unito ma senza Giorgia Meloni.