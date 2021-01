Gli Emirati Arabi Uniti combattono il Covid

Il neo calciatore della Roma Stephan El Shaarawy, dopo la sua Dubai in love con la fidanzata Ludovica Pagani, è positivo al Covid. L’influencer Zoe Cristofori, dopo Dubai per lavoro ma non sappiamo quale fosse è in quarantena e il fidanzato calciatore del Milan Theo Hernandez prima positivo poi falso negativo.

Insomma Dubai è la terra promessa del Covid. Ormai da un mese denunciamo i viaggi truffa (fatti online e non con agenzie viaggi italiane paralizzate dallo Stato, ndr), con auto certificazioni truffa, con motivi non comprovati da esigenze di lavoro (quindi truffa) che hanno permesso ai nostri “italiani” di andare a tutti i costi, in VACANZA, a Dubai. «Ma qui le regole vengono rispettate: mascherine, distanze, qui si vive, sono meglio di noi». Ripetono le giovani ragazze tra un selfie in costume, un seno rifatto in vista, una nuova abbronzatura frutto del sacro lavoro, un cocktail, un trenino, una disco dance che male non fa… il tutto in pieno assembramento, il tutto senza mascherina, il tutto prendendosi per il culo da sole senza RIUSCIRE a pensare che questa risata vacanziera ostentata sui social, si potrebbe trasformare in un boomerang di casi positivi al ritorno in Italia e non solo.

Stephan El Shaarawy positivo al Covid, l’ultima vittima di Dubai

E come anticipato il Covid si è preso possesso di Dubai e delle sue feste, dei suoi parti, delle oltre 200 violazioni commesse. Detto, fatto egli ultimi tre giorni: sospeso l’intrattenimento a bordo di navi e ristoranti galleggianti. Secondo un avviso emesso dalla Dubai Maritime City Authority (DMCA) la sospensione di queste attività è in linea con la sospensione di tutti i permessi di intrattenimento nell’emirato decisa giovedì. L’autorità ha osservato che la mossa è “conforme alle indicazioni del governo, aggiornate per precauzioni e misure preventive per contrastare il Covid-19”.

Inoltre: ci sarà “aumento della distanza sociale” tra individui. Il DMCA monitorerà e valuterà continuamente la situazione in coordinamento con le autorità interessate del governo di Dubai. E ancora. Il Comune di Dubai chiude 5 stabilimenti per violazione delle norme COVID-19 e 17 negozi, sempre a Dubai, hanno ricevuto multe per aver infranto le norme in materia di salute e sicurezza.Le autorità hanno rafforzato le ispezioni di mercato per garantire la salute e la sicurezza della comunità.

Le nuove regole di Dubai

La distanza tra i tavoli di ristoranti e caffè è aumentata da 2 metri a 3 metri.

Solo 10 persone possono riunirsi per eventi sociali, inclusi matrimoni e feste private, ei partecipanti devono essere limitati a parenti di primo grado.

Centri fitness e palestre per aumentare la distanza fisica tra attrezzatura sportiva e allievi da 2 metri a 3 metri

Il Comitato supremo di Dubai per la gestione delle crisi e dei disastri ha emesso nuove regole per cenare fuori nell’emirato. Ha annunciato la decisione di aumentare la distanza tra i tavoli di ristoranti e bar da 2 a 3 metri. E questo è solo l’inizio. Adesso le restrizioni si concentreranno su chi entrerà a Dubai in modo “legale”. Peccato, potevano pensarci prima… ma il business e l’ignoranza hanno vinto.