L’e-commerce era | NOVESEDICESIMI

Esiste un e-commerce praticamente per ogni cosa. Ce n’è persino uno che fa recapitare letame a persone che, per così dire, non ci stanno così simpatiche. Al di là del colore, tuttavia, l’acquisto e la vendita di beni online rappresenta un elemento imprescindibile per la società in cui stiamo vivendo, in questo preciso momento storico. Del resto, la pandemia di coronavirus, da questo punto di vista, è stato un po’ un anno zero. Se è vero che anche prima del Covid gli acquisti online stavano registrando una significativa ascesa, il distanziamento sociale e i vari lockdown che abbiamo vissuto hanno reso gli acquisti in piattaforma una forma di scambio imprescindibile, una delle poche che – di fatto – ha contribuito a far andare avanti molte attività in un momento in cui anche alzare una saracinesca la mattina era impossibile.

E-commerce in Italia, il nostro approfondimento

Nel primo trimestre del 2021 l’Italia è stata la prima in Europa per la crescita del mercato delle compravendite online. Il nostro Paese ha vissuto una vera e propria rivoluzione commerciale in questi ultimi mesi, che ha coinvolto un po’ tutti. Già, perché spesso c’è un po’ di confusione nel leggere le evoluzioni dell’e-commerce: una certa opinione pubblica, sviata anche da alcuni atteggiamenti della nostra politica, sembra separare nettamente la compravendita online dal made in Italy o – comunque – dal mondo delle piccole e medie imprese italiane, viste spesso come “vittime” del sistema dell’e-commerce. In realtà, le piattaforme online hanno offerto, spesso, un’alternativa, un nuovo canale di vendita proprio alle realtà commerciali più tipiche del tessuto economico italiano.

Del resto sarebbe anacronistico non riconoscere come l’e-commerce abbia stravolto completamente le abitudini di acquisto nel nostro Paese. Prima la domanda più gettonata era: «ma questo metodo sarà sicuro?»; adesso quella più frequente è diventata: «ma quando arriva l’ordine che ho fatto?». I commercianti lo hanno capito e stanno seguendo il trend. In questo approfondimento di Giornalettismo, siamo stati guidati dal divulgatore digital e tech Biagio Gabriele, abbiamo sentito il parere di Amazon Italia sul suo contributo alla diffusione del made in Italy, abbiamo analizzato i dati del settore con il supporto di Netcomm e abbiamo visto anche come lavora un imprenditore che ha deciso di distribuire i propri prodotti attraverso l’e-commerce.

Nei prossimi giorni, Giornalettismo pubblicherà le interviste e le analisi che ha condotto per la realizzazione di questo speciale sull'e-commerce.