Il dubbio sui follower della Venere influencer su Instagram: quanti sono reali e quanti bot?

L’account @venereitalia23, quello ufficiale legato alla campagna Open to Meraviglia da 9 milioni di euro che vede la Venere di Botticelli diventare influencer e girare per l’Italia, attualmente conta 34.800 follower. Tra le varie polemiche emerse – dal dominio comprato da qualcun altro alle foto caricate sul sito precedentemente compresse su Whatsapp – c’è anche quella relativa ai follower Venere influencer.

La pagina è stata creata a corredo del sito principale, quello della campagna, e fa parte della promozione creata dal Ministero del Turismo di Daniela Santanché. Venere Italia – questo il nome dell’utente – è classificata come creator digitale su Instagram. La bio del profilo: «Worldwide Renaissance icon and Italy lover 🇮🇹 Content creator and testimonial 👩🏼‍🦰

#venereitalia23 #ItaliaOpenToMeraviglia». Partendo dalle considerazioni fatte da Iacopo Melio, consigliere in Regione Toscana, abbiamo analizzato il profilo della Venere e gli utenti che (da sette giorni a questa parte) hanno iniziato a seguirlo.

L’analisi del profilo

Il profilo è stato creato il 21 aprile 2023. In sette giorni sono stati pubblicati un totale di sette post (uno dedicato anche al 25 aprile) che contano – attualmente – da qualche decina a poco più di un centinaio di mi piace ciascuno. I commenti presenti sono – nella stragrande maggioranza – incentrati su tutte le polemiche che sono nate da questa campagna promozionale firmata Armando Testa e ben poco hanno a che vedere col turismo o con la bellezza dell’Italia.

Il primo video pubblicato – che è anche il primo posto – è stato riprodotto 628 mila 180 volte mentre per quelli successivi i numeri sono calati (228 mila 358 per il secondo video e secondo post pubblicato e 176 mila 698 per il terzo video e terzo post condiviso dal profilo della Venere influencer).

La Venere parla in prima persona consigliando, per esempio, dove mangiare i piatti tipici romani a Roma (vengono menzionati vari quartieri della capitale dove mangiare tonnarelli cacio e pepe o bucatini all’amatriciana), proprio come se fosse in viaggio lungo lo stivale.

Il dubbio suo follower Venere influencer

Partiamo dalle considerazioni fatte da Iacopo Melio rispetto ai follower della pagina, realizzate – come si vede dai numeri degli screenshot pubblicati – quando a seguire la Venere influencer erano 30,4 mila utenti.

Vi racconto questa, anche se forse l’avrete già letta ma credo meriti ricordare. Daniela Santanchè, Ministra del turismo, spende ben nove milioni di euro (che sono tanti così: 9.000.000) per la nuova campagna “OPEN TO MERAVIGLIA”. Ora, lasciamo perdere l’uso dell’inglese che… pic.twitter.com/SRvpjFRSxO — Iacopo Melio (@iacopo_melio) April 22, 2023

Melio guida gli utenti all’esplorazione dei follower della Venere evidenziando – tramite screen – la presenza di account bot. Andando oltre i primi utenti in lista, che sono quelli che si hanno in comune col profilo della Venere influencer, «apriamo dunque un po’ di profili dei follower di @Venereitalia23 e scopriremo che hanno tutti le stesse caratteristiche: 1) sono stati creati di recente; 2) non hanno molte foto, o se ne hanno sono state caricate nell’arco di pochissimi giorni (se non lo stesso giorno); 3) alle loro foto, se ci sono, troviamo commenti fasulli (tutti uguali, standard, di circostanza che non creano interazioni vere); 4) questi profili seguono tantissime persone, ma hanno pochi follower (a volte addirittura zero); 5) hanno a loro volta dei follower che rispondono ai punti precedenti».

«Cosa significa questo? – ha proseguito Melio sulle sue pagine social – Che probabilmente sono tutti profili fake, e i profili fake non piovono dal cielo (o almeno non in una quantità così importante) ma vengono acquistati attraverso servizi appositi (accessibili a chiunque) per “gonfiare” il numero dei follower di un certo account. Quindi: sì, hanno speso dei soldi (pubblici) anche per far apparire il profilo Instagram più seguito di quanto effettivamente sia, con centinaia, se non MIGLIAIA, di account fasulli».

Un ulteriore check

Abbiamo provato a scorrere per diversi minuti la lista degli (attualmente) 34.800 follower della Venere. Cosa emerge? Ci sono tipologie di profili di natura eterogenea che seguono l’account legato al Ministero del Turismo italiano. Tra questi troviamo: pagine prettamente legate al turismo come Visit Gallura o Yes Milano (account ufficiale per promuovere la città); ristoranti, agriturismi, varie realtà ricettive; blog di cucina; ci sono poi molti utenti italiani e qualche utente straniero – il target reale che punta a raggiungere la campagna – tra cui troviamo anche travel creator; non mancano, poi, le pagine dedicate all’Italia e alle sue bellezze.

Non mancano neanche i bot: sono profili facilmente riconoscibili perché rispondono a nomi account molto strani e perché, spesso e volentieri, non hanno un’immagine profilo. Oltre a questo, entrando in alcuni profili è evidente dagli zero posto o dai follower sempre pari a zero (oppure molto bassi) come si tratti di account fasulli. Quanti sono finti e quanti sono veri, quindi?

Per avere un numero preciso, come confermato anche da fonti del nostro giornale, sarebbe necessario utilizzare appositi tool per scaricare tutti i profili (o comunque un numero rappresentativo del totale) e profilarli a partire dal nome utente e dal numero dei follower. Si tratta di analisi che, se fatte in maniera completa e puntuale avendo a disposizione i mezzi giusti, richiedono diverso tempo.