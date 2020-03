Il mondo della musica si sta mobilitando in Italia con la campagna #iosuonodacasa per combattere la noia da coronavirus, ma all’estero ci sono anche delle iniziative non ultima quella di Dua Lipa. La pop star ha deciso di rilasciare un video speciale del suo nuovo singolo “Physical“, che la mostra con la tuta intenta ad allenarsi presso casa sua. Un invito in pratica a replicare anche per le fan il duro allenamento per mantenersi in forma, che in tempo di coronavirus potrebbe essere difficile dato che dobbiamo stare a casa.

Dal mood tipicamente anni 80 , il nuovo video di Dua Lipa è un invito ad allenarsi insieme a lei e una sfida della cantante ai suoi fan a postare la replica del proprio allenamento da casa, rigorosamente eseguito con il brano in sottofondo. Nel video Dua Lipa con tanto di body, calzettoni e scarpe da tennis si unisce a una serie di ballerini e la classe presenta una serie di esercizi. Un’iniziativa molto divertente e utile non solo ai milioni di fan della sexy cantante inglese, ma anche ai tanti che hanno paura di scoprire il numero sulla bilancia alla fine della quarantena.

A proposito del nuovo album la star, la più giovane artista femminile di sempre a raggiungere il miliardo di visualizzazioni su Youtube e recente ospite del Festival di Sanremo, ha dichiarato:

“Lavorare alla realizzazione di Future Nostalgia è stata un’esperienza incredibile, non vedo l’ora che lo possiate ascoltare… non manca molto!”

Non mancano luci, colori e divertimento in attesa del suo nuovo album “Future Nostalgia” previsto per il 3 aprile.

La tracklist di Future Nostalgia di Dua Lipa

Ecco la tracklist dell’album: