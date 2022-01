Oggi giornata di down, dopo Poste Mobile tocca anche a WindTre

Le segnalazioni di malfunzionamento hanno iniziato ad accumularsi attorno alle 17.30 e sui social è già down WindTre primo in tendenza

Come sempre accade in questi casi, con le persone che twittano a manetta per confermare il dubbio collettivo che appartiene a tutti e che trova conferma nei dati di Downdetector, anche per il down WindTre del 3 gennaio 2022 – tanto per iniziare l’anno in grande – Twitter si è riempito di segnalazioni. Con #windtre al primo posto tra i trend Twitter, dal pomeriggio – circa alle 17.30 – le segnalazioni del down WindTre continuano ad accumularsi e ad aumentare. I problemi sembrano riguardare maggiormente internet che non funziona e, in alcuno casi, un totale blackout della rete che porta anche a non poter chiamare né ricevere chiamate. Le segnalazioni arrivano indistintamente dal Nord al Sud dell’Italia.

#windtre:

Perché diversi utenti in tutta Italia segnalano problemi nell’effettuare e nel ricevere telefonate, nell’invio dei messaggi e nella connessione a Internet pic.twitter.com/DKRvTDYq8N — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) January 3, 2022

Ancora nessun aggiornamento per il down WindTre

Dopo Postemobile – i cui utenti, nella giornata di oggi, hanno sperimentato problemi sia con le chiamate che con le applicazioni di Poste Italiane – è arrivato, nella tarda serata, anche il down di WindTre.

ah anche voi avete dei problemi con la wind. io che ho spento il telefono #windtre — sissixcutiie (@sissixcutiiee) January 3, 2022

La rete più veloce d’Italia e poi va in down un giorno si e l’altro pure e guarda caso proprio quando stai facendo qualcosa di importante e con qualcosa di importante intendo guardare il momento più importante di una serie #windtre — (@sonorolaa) January 3, 2022

Qualcuno come me con #windtre che ha problemi di connessione? Alcuni siti vanno altri no. @WindTreOfficial — Riccardo (@Najar2609) January 3, 2022

Mentre si accumulano le proteste, tra meme e battute, c’è anche chi menziona WindTre alla ricerca di un chiarimento sui social che ancora non c’è stato. Se in un primo momento i problema sembrava interessare maggiormente il Nord, ora è evidente che ad essere colpita è tutta l’Italia e – nonostante la questione vada avanti da almeno un paio di ore – non ci sono stati chiarimenti in merito da parte dell’azienda.