Tutti gli step del down di Fortnite e il regalo promesso agli utenti che l’hanno sperimentato

Il down di Fortnite ha messo a dura prova le decine di milioni di utenti che, ogni giorno, si connettono per giocare e che si sono visti negare l'accesso per almeno cinque ore

Cinque ore. Questo il lasso di tempo in cui Fortnite è andato down, lasciando centinaia di milioni di utenti senza uno dei giochi online più utilizzati al mondo. Il messaggio che tutti vedevano comparire provando a giocare era “Non hai il permesso di giocare a Fortnite”. I social si sono riempiti di segnalazioni, con qualcuno che ha fatto battute e meme anche in Italia, per un down Fortnite che si è fatto sentire parecchio durante le vacanze natalizie che – ancora una volta – prevedono l’isolamento per moltissime persone colpite dal coronavirus o entrate in contatto con Omicron.

We are investigating login, matchmaking and other issues. We will update you when the issues are resolved. pic.twitter.com/p9TwuvGEXt — Fortnite Status (@FortniteStatus) December 29, 2021

Fortnite down ripreso a tappe

Come provano i vari update sulla pagina dedicata allo status di Fortnite, ci sono volute diverse ore per gestire la questione. I problemi più grossi si sono registrati soprattutto per la battle royale di Epic Games – con un down di oltre cinque ore -. In un primo momento il messaggio dell’azienda è stato: «Fortnite è attualmente non disponibile e i giocatori non sono in grado di accedere mentre indaghiamo su un problema. Forniremo maggiori informazioni quando avremo una soluzione per riportare i servizi online».

Un paio d’ore dopo, proprio per non lasciare i moltissimi gamer che stavano sperimentando problemi in balia degli eventi – con tutte le conseguenti interazioni negative sui social – il team di Fortnite ha sottolineato di star «continuando a lavorare su una soluzione che riporterà Fortnite online e apprezziamo la pazienza di tutti».

Fortnite game servers are back online and the Winterfest continues! ❄️ We appreciate everyone’s understanding as we worked to resolve these issues and we’ll have more details next week on what we’re doing to help you make up for lost time. pic.twitter.com/ruLmG4xHgk — Fortnite Status (@FortniteStatus) December 29, 2021

La promessa di un regalo da Fortnite

L’azienda, dopo aver risolto i malfunzionamenti, ha promesso ai giocatori che arriveranno a breve dettagli su «cosa stiamo facendo per aiutarvi a recuperare il tempo perduto». Potrebbe esserci, per alcuni, un regalo extra da aprire all’interno del gioco – una forma di risarcimento virtuale per i malfunzionamenti che hanno colpito tutti i giocatori – di cui si capirà la natura nei prossimi giorni.

Sono pochi i dettagli tecnici disponibili sul down di Fortnite. Come riporta The Verge, il problema ha riguardato i serve all’inizio del gioco, che non permettevano nemmeno di avviare Fortnite. Quando si riusciva a lanciare il gioco, molti giocatori hanno affermato di essere stati messi semplicemente in coda per una decina di minuti per poi non riuscire a connettersi.