AWS ha subito il terzo down importante in un mese: abbiamo un problema?

Quando una delle più importanti CDN presenta degli evidenti problemi, un campanello d’allarme suona inevitabilmente. Quando la stessa CDN presenta tre problemi simili nel giro di un mese, allora la criticità è ancora più evidente. L’AWS down è stato un problema ripetuto nel dicembre del 2021. Il servizio di cloud computing e di content delivery di Amazon, infatti, ha avuto una ulteriore interruzione il 22 dicembre: era successa più o meno la stessa cosa, sebbene con geolocalizzazioni del problema diverse, il 7 dicembre e il 15 dicembre. Una media di un problema a settimana negli ultimi 20 giorni.

AWS down il 22 dicembre: è la terza volta in meno di un mese

Questa volta, il problema sarebbe stato causato da una breve interruzione di corrente in uno dei server di proprietà di Amazon sulla costa orientale degli Stati Uniti. La regione US-EAST-1 era stata quella interessata dall’interruzione di servizio del 7 dicembre, mentre il 15 dicembre il riferimento geografico fornito da Amazon era quello dello snodo US-West.

L’interruzione di corrente, che AWS avrebbe risolto in maniera molto rapida, ha causato problemi nelle trasmissioni della piattaforma di streaming Hulu, nell’app di messaggistica (nonché piattaforma per il lavoro d’ufficio) Slack, in tutti i servizi forniti da Epic Games, il colosso del gaming che ha tra i suoi prodotti più noti Fortnite. Sono soltanto gli ultimi servizi web che si aggiungono alla lista delle aziende che, in qualche modo, hanno subito un impatto dai tre problemi in un mese riscontrati da AWS: l’internet delle cose che fa riferimento ad Amazon (soprattutto Alexa, Ring e i servizi come Amazon Prime e Amazon Music) erano stati interessati dal primo blocco, così come Netflix e Disney+. Una settimana fa, invece, era stata la volta di Twitch, la piattaforma di streaming di proprietà dello stesso Amazon.