Royal Mail in down: dopo gli scioperi, le poste britanniche colpite anche da problemi tecnici

Problemi tecnici (e non solo) non toccano solamente il servizio postale italiano ma anche quello britannico. Se negli ultimi quindici giorni del 2022 il sito e le app di Poste Italiane sono andati in down e hanno riscontrato una serie di problemi tecnici, i colleghi oltre manica non se la passano molto meglio. Il down Royal Mail – indicato come servizio di eccellenza delle poste nel Regno Unito, che ha iniziato la sua storia nel 1516 a Londra – è arrivato dopo Natale e dopo tutta un’altra serie di problematiche che, nell’ultimo mese dell’anno, hanno duramente colpito l’azienda postale britannica.

Il down di Royal Mail dopo gli scioperi

La situazione per Royal Mail è già tesa. Appena prima di Natale, l’azienda ha accusato un sindacato di «spacciare menzogne» appena prima di una nuova tornata di scioperi (lo scorso venerdì e lo scordo sabato) con l’inevitabile interruzione della consegna di regali e biglietti di Natale. Un duro colpo sia per l’azienda che per i rivenditori che ad essa si appoggiano.

Le lotte sindacali sono cominciate la scorsa estate e la vertenza ha avuto come centro salari e riforme dell’azienda, considerato che le persone spediscono sempre meno lettere e sempre più pacchi. L’accusa del sindacato (Communication Workers Union) a Royal Mail è quella di puntare a trasformarsi sempre più in un corriere stile Amazon, dipendente dal lavoro occasionale e pronto a migliaia di licenziamenti.

L’interruzione di servizio post natalizia

L’interruzione del servizio ha riguardato, nella giornata di mercoledì, sito e app di Royal Mail per una durata di oltre quattro ore. A riferirlo sono stati gli utenti – nel primo giorno di posta regolare dopo scioperi e festivi – e su Downdetector è parso molto chiaro: migliaia sono state le segnalazioni di inaccessibilità al sito. Chiunque provasse ad accedere ai servizi vedeva comparire il messaggio: «Il nostro sito web è temporaneamente non disponibile».

Le segnalazioni che si sono intensificate a partire dalla mattina del 28 dicembre erano iniziate già la sera prima, precisamente alle 21 del 27 dicembre. Interrogato da BBC, un portavoce della Royal Mail ha affermato: «Siamo molto dispiaciuti per le difficoltà incontrate da alcuni clienti nell’utilizzo del nostro sito web oggi. Stiamo lavorando per risolvere questo problema tecnico il più rapidamente possibile e ci scusiamo per i disagi causati».