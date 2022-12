È in corso un down del sito e dell’app di Poste italiane

Da questa mattina, migliaia di clienti (anche correntisti) di Poste Italiane hanno segnalato dei malfunzionamenti del sito web e dell’applicazione mobile in molte zone d’Italia. Alcuni non riescono ad accedere al portali, altri vengono “sputati” fuori dopo aver provato a inserire le credenziali per accedere alla propria posizione o al proprio conto in modalità home banking. E nel giro di pochissime ore, le segnalazioni di Poste down si sono moltiplicate a dismisura.

Come segnalato da Downdetector, un portale che raccoglie le segnalazioni degli utenti, da questa mattina è cresciuto esponenzialmente il numero di clienti che sta denunciando un Poste down, sia per quel che riguarda il sito online (quindi nella modalità desktop) che per quanto concerne l’applicazione. Segnalazioni che arrivano da tutta Italia. La maggior parte degli utenti denunciano l’impossibilità di accedere ai servizi.

Quindi, tra i tanti problemi ci sono anche gli accessi ai conti Banco Posta.

Poste down, non funzionano sito e app mobile

Le segnalazioni si sono moltiplicate, come segnalato in precedenza, a partire dalle 9 di oggi – giovedì 15 dicembre 2022 – e intorno alle 12.30 i problemi sono stati risolti. Alcuni, infatti, segnalavano l’impossibilità anche di utilizzare l’app Poste ID per certificarsi attraverso l’identità digitale SPID. Mentre per quel che riguarda i clienti Banco Posta, i disguidi tecnici sembrano non essere stati risolti. Provando ad accedere, tramite app, alla propria posizione, appare questo messaggio: «Il servizio non è al momenti disponibile. Ti preghiamo di riprovare più tardi». Non viene spiegato quale tipo di problematica sia in corso, ma migliaia di clienti sono infuriati per non poter utilizzare il proprio sistema di home-banking e, soprattutto, per le mancate risposte alle sollecitazioni fatte da questa mattina all’azienda.

