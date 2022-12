Un altro down di Poste cinque giorni dopo il precedente

Sono passati appena cinque giorni dal down di Poste che, il 15 dicembre, ha paralizzato l’applicazione e il sito impedendo agli utenti di poter consultare il proprio conto corrente Poste e di fare tutte le operazioni annesse all’app Bancoposta all’app PostePay. Anche andando su Downdetector – che raccoglie le segnalazioni degli utenti relative ai malfunzionamenti di piattaforme, siti e applicazioni – la questione appare chiara: a partire dalle 9.40 di oggi le segnalazioni hanno cominciato ad aumentare fino a raggiungere un primo picco attorno alle 10.39 e un successivo picco alle 11.09. Attualmente, seppure l’app Banco Posta sembri continuare a non funzionare, le segnalazioni di malfunzionamento sono in calo.

LEGGI ANCHE >>> È in corso un down del sito e dell’app di Poste italiane

Down poste del 20 dicembre, cosa sta succedendo

La situazione risulta essere simile a quella del 15 dicembre, quando – per una mattinata intera – moltissimi utenti non sono riusciti ad accedere al proprio conto corrente vendendosi quindi impossibilitati anche a effettuare qualsiasi tipologia di operazione via app e sul sito di Poste. Tra chi non riesce proprio ad accedere e chi continua a vedere il perpetuo caricamento delle pagine, l’applicazione Banco Posta risulta essere fuori uso.

Provando ad accedere all’applicazione PostePay il risultato è il medesimo, con tanto di restituzione dell’avviso «Si è verificato un problema, di prega di riprovare più tardi (ERR-0)». Su Downdetector il malfunzionamento sembra comunque aver raggiunto il suo picco; in particolar modo, l’84% delle segnalazioni riguardano le applicazioni che non funzionano, il 13% segnala il malfunzionamento del sito web e il restate 2% di problematiche legate al check-out.

è arrivata la tredicesima: non funziona

l’app di poste pic.twitter.com/4zkI6UkaYp — Evan Peters 👑; in love with matt murdock✨ (@evanescaa) December 20, 2022

App e sito Poste sempre in down! Devo fare bonifico!! #lmv#postedown — Clara (@clara_lotte) December 20, 2022

Anche su Twitter continuano ad accumularsi le segnalazioni di persone che fanno notare come, effettivamente, volendo sfruttare l’Home Banking o anche solo volendo vedere se lo stipendio è arrivato, non è possibile in alcun modo usufruire del servizio.