L’influencer Hushpuppi è stato condannato a 11 anni di prigione per una serie di crimini online

L’influencer nigeriano Ramon Abbas, noto sui social tra cui Instagram come “Ray Hushpuppi”, è stato condannato a Los Angeles a 11 anni di carcere. Ramon Abbas è stato anche condannato a pagare 1,7 milioni di dollari come risarcimento a due vittime di frode, secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

LEGGI ANCHE >Una delle più grandi truffe sulle royalties di YouTube di sempre

Mostrava la vita nel lusso su Instagram, intanto truffava le persone online

Secondo il vicedirettore responsabile dell’ufficio dell’FBI a Los Angeles, Abbas è «uno dei più prolifici riciclatori di denaro al mondo». Le persone che hanno condotto le indagini hanno affermato che Abbas, aiutato da un uomo canadese, Ghaleb Alaumary, avrebbe riciclato denaro ottenuto attraverso vari crimini online tra cui rapine informatiche bancarie e compromissione di e-mail aziendali. Nel 2019, Abbas avrebbe collaborato con dei criminali informatici per riciclare 14,7 milioni di dollari rubati da hacker nordcoreani da una banca a Malta, incanalando il denaro attraverso banche in Romania e Bulgaria. Abbas sarebbe stato coinvolto anche nel riciclaggio di denaro rubato a una squadra di calcio nel Regno Unito e avrebbe convinto uno studio legale con sede a New York a trasferire più di 900 mila dollari su un conto bancario che aveva a che fare con le attività illegali condotte da Abbas. Lo stesso influencer ha riconosciuto in un patteggiamento di aver aiutato a truffare delle persone che in Qatar avevano chiesto un prestito di 15 milioni di dollari per costruire una scuola. Abbas è stato condannato lunedì a 135 mesi di prigione ed è tenuto a pagare un risarcimento allo studio legale e ai soggetti truffati in Qatar.

Abbas, che sui social compariva con il nome “Ray Hushpuppi”, aveva più di 2 milioni di follower su Instagram prima di essere arrestato nel 2020 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Sui propri account social pubblicava soprattutto foto e contenuti in cui mostrava di vivere nel lusso.

Il canadese Ghaleb Alaumary è stato accusato separatamente e condannato a quasi 12 anni di prigione. Inoltre gli è stato ordinato il pagamento di più di 30 milioni di dollari in restituzione alle vittime truffate.