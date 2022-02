Questa notte c’è stato un significativo down di internet nella zona di Kiev

Come vi abbiamo più volte ricordato, uno dei rischi maggiori che può correre in questo momento l’Ucraina – rischi non militari, sia chiaro: da questo punto di vista, la situazione è già abbastanza compromessa, con migliaia di sfollati e intere popolazioni che cercano riparo dai combattimenti contro la Russia – è sicuramente l’interruzione dei servizi internet. Sia per i risvolti che questi possono avere nell’organizzazione del Paese, sia per ciò che significherebbe a livello di comunicazione con l’esterno: conoscere quanto sta avvenendo in uno stato sotto assedio, dalla viva voce di chi si trova all’interno, evita sicuramente di esporci alla propaganda che porta con sé l’inevitabile disinformazione. Per questo è importante monitorare il traffico internet in diverse aree dell’Ucraina: questa notte, intorno alle 4 del mattino, si è verificato un significativo down di internet in Ucraina.

LEGGI ANCHE > Il down dei siti e dei sistemi informatici delle principali banche russe

Down di internet in Ucraina, cosa è successo stanotte

⚠️ Confirmed: Real-time network data show a major disruption to #Ukraine‘s internet backbone provider GigaTrans, which supplies connectivity to many other networks. The incident comes as heavy fighting is reported in #Vasylkiv and #Kyiv 📉 📰 Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/EksnZjs9Ay — NetBlocks (@netblocks) February 26, 2022

NetBlocks, una delle più importanti organizzazioni di vigilanza che monitora lo stato delle connessioni a internet nel mondo e che, attraverso i suoi canali di divulgazione, lo rende noto al resto del mondo, ha evidenziato un importante calo del traffico internet (che, sul grafico che vi abbiamo mostrato, rappresenta un vero e proprio down della rete) nella zona di Kiev.

GigaTrans, il principale provider della rete internet in Ucraina che serve diverse aree del Paese, ha mostrato una significativa interruzione del traffico. Questa stessa interruzione si è verificata in esatta concomitanza con l’intensificarsi dei combattimenti all’interno della città di Kiev e all’interno della città di Vasylkiv. Tuttavia, dopo lunghi minuti di panico per la tenuta del traffico, il servizio fornito da GigaTrans è tornato operativo, erogato tuttavia a intermittenza, come riportato dalla stessa fonte di NetBlocks. L’organizzazione ha tuttavia ammonito gli utenti: non è chiaro per quanto tempo, con i combattimenti che si svolgono anche intorno a infrastrutture strategiche dal punto di vista tecnologico e digitale, il traffico internet in Ucraina potrà essere sostenuto dalle reti.