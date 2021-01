L’assessore leghista lombardo e le «dotazioni vaginali» | VIDEO

La gaffe di Guido Guidesi in collegamento con SkyTg24

Il mandato di Guido Guidesi all’assessorato dello Sviluppo Economico in Lombardia inizia subito con una gaffe televisiva. Il leghista, questa mattina, è intervenuto in collegamento con SkyTg24. Si parla di campagna di vaccinazione, ma anche di economia e di riapertura delle scuole. E proprio parlando di tutto ciò, il super-assessore (non si occuperà solo di Sviluppo Economico, ma anche di Recovery Fund e ristori) inciampa sull’errore più imprevedibile. E così le «dotazioni vaccinali» diventano «dotazioni vaginali».

L’esponente della Lega alla Regione Lombardia (nominato dopo il rimpasto della giunta di qualche giorno fa) si è provato a correggere immediatamente. Il tentativo, però, è stato reso vano dalla viralità della gaffe che, nel giro di pochi minuti, è stata condivisa sui social.

“La giusta distribuzione delle dotazioni vaginali” al top delle priorità del nuovo assessore leghista allo Sviluppo Economico. #LaLombardiaRiparteDallaFiga #regionelombardia #lombardia pic.twitter.com/MsL5oiNzEv — Filippo Capriotti (@filluz) January 18, 2021



Dotazioni vaginali, la gaffe del nuovo assessore leghista in Lombardia

«Io credo che dal punto di vista delle dotazioni vaginali». Ecco la gaffe, con tentativo di correzione immediata. Ma, nonostante la doppia ripetizione postuma «vaccinali, vaccinali», la dura legge dei social ha punito immediatamente l’errore di Guido Guidesi. Una gaffe non nuovo negli studi di SkyTg24.

La G e la C

Già un mese fa, lanciando un servizio sulla campagna vaccinale il cui inizio era prossimo in Italia (e in tutta Europa) la conduttrice del Tg di Sky commise, più o meno, lo stesso errore del nuovo assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia. Ovviamente si tratta di una gaffe che può capitare e che riesce a strappare un sorriso ai telespettatori, sempre molto attenti a tutto ciò.

(foto di copertina: da SkyTg24)