Dopo la questione tapiro a Ambra Angiolini, Vanessa Incontrada ha bloccato i commenti sui social

Oggi la discussione del Tapiro consegnato da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia a Ambra Angiolini ha tenuto banco tutto il giorno. Angiolini e Allegri sono stati insieme per quattro anni e avevano da poco iniziato a convivere quando è esplosa la bomba gossip che ora è sulla bocca di tutti: i due si sono lasciati perché, stando a quanto ha affermato la figlia di lei, lui l’avrebbe tradita. Al centro dei commenti e delle critiche c’è un punto fondamentale: solo Ambra Angiolini, tra i due, si è trovata Staffelli e il Tapiro direttamente sotto casa. Anche Vanessa Incontrada, che conduce Striscia insieme a Siani quest’anno, è finita al centro della polemica per essersi prestata al teatrino sessista.

E se fosse stata lei a tradire, il Tapiro a chi sarebbe andato?

Le riflessioni social vanno tutte nella stessa direzione: perché il Tapiro, che viene consegnato solitamente a personaggi pubblici che commettono gaffe, è stato dato a Ambra e non a Allegri? Al netto del fatto che si tratta di una situazione delicata e intervenire andando dai diretti interessati risulta fuori luogo, un comportamento del genere e la derisione della donna – non facendo mancare battute da bar rispetto all’identità della persona con cui la Angiolini è stata tradita – è sembrato agli occhi di molti sessista.

Sorgono, inevitabili, almeno un paio di domande: visto che si tratta di gaffe, errori, brutte figure, il Tapiro non sarebbe dovuto andare di diritto a Allegri? E, ancora, cosa sarebbe successo se a tradire fosse stata Ambra Angiolini? La narrazione dei fatti sarebbe stata senz’altro differente. Guardando il servizio risulta difficile immaginare la stessa scena, con lo stesso linguaggio riservato a Allegri e parlando di Allegri.

Vanessa Incontrada costretta a chiudere i commenti ai profili social

Intanto, come segnala anche Bufale.net, Vanessa Incontrada ha scelto di chiudere i commenti ai propri profili social. Sia su Instagram che su Facebook, attualmente, non risulta possibile commentare i post della conduttrice. Sono in molti ad aver espresso delusione per come si è comportata in questa particolare occasione, ricordando che ha sempre combattuto per le donne e contro maschilismo e stereotipi di genere, recitando – stavolta – una parte che le sta male addosso per moltissimi dei suoi fan.

E, alla fine, a pagare le conseguenze di questo modo di fare e di percepire il mondo sono sempre le donne.