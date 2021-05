Dopo 15 anni di video (a dir poco) splatter, chiude LiveLeak

Quindici anni vissuti sulla cresta dell’onda della rete. Quindi anni di polemiche per i contenuti pubblicati sulla propria piattaforma. Quindici anni dopo, chiude LiveLeak. Si tratta di quel portale salito agli “onori” della cronaca (e delle indignazioni) per aver condiviso, tra le tante cose, anche i filmati delle decapitazioni fatte dai terroristi islamici del sedicente (e inesistente sulla carta) Stato Islamico. Ora al suo posto c’è un portale sempre improntato sui video, ma senza lasciare spazio a splatter e gore.

LiveLeak era conosciuto anche come lo YouTube senza censura. Sul sito, infatti, si poteva trovare di tutto: dai filmati delle sparatorie alle risse in strada (e non solo), fino ad altri atti criminali e di sangue. Insomma, il peggio del peggio. Tutto ciò che – solitamente, almeno leggendo le policy delle altre piattaforme – non era possibile trovare altrove. Il grande successo (in termini di visualizzazioni) arrivò tra il 2013 e il 2014 con la pubblicazione dei video delle decapitazioni effettuate dai terroristi islamici. La scelta di mostrare quei filmati (che poi divennero virali) costò al sito l’etichetta di “sostenitori dell’ISIS“.

LiveLeak chiude i battenti: al suo posto un sito di video virali (divertenti)

Adesso al suo posto troviamo ItemFix, un portale che condivide video di ben altro tenore. Si tratta, infatti, di video dall’effetto comico. Potremmo definirli una sorta di “Paperissima” nel mondo del web. Insomma, un qualcosa di molto differente rispetto ai precedenti quindici anni. E a spiegare i motivi di questo passo indietro (anche se ci verrebbe da dire “passo in avanti”) è stato Hayden Hewitt, unico fondatore di cui si conosce l’identità.

«Il mondo è cambiato molto in questi ultimi anni, così come internet e noi come persone. Sono seduto qui ora a scrivere tutto ciò con un mix tra il dolore, perché LL non è stato solo un sito web o un business, ma uno stile di vita per me e molti dei ragazzi, e una genuina eccitazione per ciò che verrà dopo – si legge nella nota di commiato a LiveLeak e di benvenuto a ItemFix -. Spero che alcuni di voi apprezzeranno ItemFix e lo trovino utile e divertente. È qualcosa di completamente diverso, completamente nuovo. Un qualcosa che ci fa sentire pieni di energia nell’affrontarlo. E mentre so che molti di voi saranno sconvolti, forse arrabbiati, per la nostra decisione, spero che capiate anche le nostre ragioni e apprezziate che, insieme a voi, abbiamo camminato insieme attraverso alcuni momenti interessanti e alcuni pazzi. A volte arriva il momento giusto per tracciare un nuovo percorso».