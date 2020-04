Le frasi shock di Donald Trump sulla possibilità di studiare un’iniezione di disinfettante sotto pelle per combattere il coronavirus hanno sconvolto la comunità scientifica internazionale, mentre in America c’è stato un boom di vendite con le case di produzioni che hanno dovuto specificare che è assolutamente pericoloso seguire simili indicazioni. Tra i detrattori del presidente Trump c’è anche la star Bryan Cranston, che via Twitter ha lanciato un attacco durissimo.

I've stopped worrying about the president's sanity. He's not sane. And the realization of his illness doesn't fill me with anger, but with profound sadness. What I now worry about is the sanity of anyone who can still support this deeply troubled man to lead our country.

— Bryan Cranston (@BryanCranston) April 25, 2020