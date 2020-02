La notizia della chiusura di Don Matteo aveva fatto precipitare nello sconforto i fan che da 20 anni seguono le vicende del prete più amato del piccolo schermo, ma noi non ci abbiamo mai creduto davvero. Vi avevamo già anticipato come le new entry avessero firmato un contratto opzionale per due stagione, il che faceva credere come Lux Vide non fosse del tutto convinta di pensionare il Don Matteo di Terence Hill. Ora però la conferma del rinnovo è arrivata direttamente da Nino Frassica.

In un’intervista a Leggo interrogato sugli ascolti record dopo 12 stagioni di Don Matteo ha dichiarato:

“Gli ascolti record sono un dato che ci costringe a fare 13, non possiamo deludere tutta questa gente”, dando così l’ufficialità al ritorno che i fan tanto aspettavano. Poi continua: “Don Matteo piace tanto perché la gente ha simpatizzato con i protagonisti, vuole sapere cosa succede a casa loro, è un family ma accontenta anche chi vuole il giallo e chi vuole la commedia per ridere”.

Don Matteo non lascia, ma intanto un’altra settimana di pausa

Una notizia che manderà in visibilio i fan di Don Matteo, che continuerà dunque con un nuovo ciclo di episodi. Intanto non possiamo far altro che aspettare con ansia il ritorno di questa stagione, che dopo la pausa per Sanremo 2020 salterà anche un ulteriore giovedì a causa della Coppa Italia.

L’ultima puntata ci aveva lasciato con Marco e Anna in grave crisi nonostante il pm le avesse tentate tutte per recuperare punti nel cuore della Capitana. Riuscirà il nostro eroe a far breccia nella corazza che si è costruita dopo il tradimento? Bisognerà aspettare ancora più di una settimana per scoprirlo, ma i fan saranno decisamente più tranquilli visto il tanto atteso e sospirato rinnovo di Don Matteo 13.

L’appuntamento con il prete più famoso della tv è per il prossimo 20 febbraio su Rai 1.