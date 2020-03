Disney+ ha deciso di accogliere, come già fatto dal suo principale competitor Netflix, l’appello dell’UE e di ridurre pertanto la propria banda nel primo mese di lancio. La rete internet in Europa è vicina al collasso e ci sono stati dei picchi molto alti nei giorni scorsi, con in particolare Vodafone che aveva segnalato che era stata raggiunta una soglia preoccupante. Questo ha portato le istituzioni a chiedere un gesto di responsabilità, specie perché la maggior parte dei professionisti e degli studenti hanno bisogno di lavorare e studiare tramite lo smart working.

La Disney ha accolto le richieste e per il lancio in UE del nuovo servizio streaming ridurrà la banda del 25%, perdendo così sicuramente qualcosa in velocità se non anche in qualità. Una decisione che il colosso cinematografico ha voluto spiegare attraverso un comunicato stampa.

Kevin Mayer, presidente della divisione direct-to-consumer di The Walt Disney Company, ha affermato:

In linea con l’impegno di lunga data della Disney di agire responsabilmente, abbiamo deciso di rispondere alla richiesta del commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton di lavorare insieme per assicurare il normale funzionamento dell’infrastruttura a banda larga. In vista dell’alta richiesta prevista per Disney+, istituiremo proattivamente misure per abbassare il nostro utilizzo complessivo di banda di almeno il 25% in tutti i mercati in cui verrà lanciato Disney+ il 24 marzo. Nei prossimi giorni monitoreremo il congestionamento di internet e lavoreremo a stretto contatto con i provider internet per ridurre ulteriormente i bitrate, se necessario, assicurando che non siano sopraffatti dalla richiesta dei consumatori. Non vediamo l’ora di lanciare Disney+ e speriamo che possa offrire un po’ di sollievo alle famiglie in questi tempi difficili.

Disney+, in Francia posticipato al 7 aprile

Una notizia che forse non renderà particolarmente felici i fan italiani, ma c’è chi sta messo peggio di noi. Disney+ infatti, ha specificato di aver accolto la richiesta delle autorità francesi e che posticiperà il lancio in Francia al prossimo 7 aprile. La richiesta è arrivata proprio per studiare l’impatto che un eccessivo traffico internet potrà avere sulla rete francese, che potrebbe collassare a causa dello Smart working.

Ricordiamo che Disney+ arriverà in Italia il prossimo 24 marzo e che fino a domani sarà disponibile al prezzo speciale di 59,90 euro per un anno. Il costo di listino non scontato sarà di 6,99 euro al mese e di 69,90 euro l’anno.