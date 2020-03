McDonald’s ha ideato una iniziativa davvero molto originale per dare il suo contributo alla sensibilizzazione al covid-19. L’emergenza coronavirus è sempre più seria non solo in Italia, ma anche nel mondo ed in particolare gli Stati Uniti dove si moltiplicano le iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica. L’ultima in ordine di tempo è proprio quella di McDonald’s, il più importante fast food al mondo che ha deciso di modificare il suo storico logo.

Secondo quando è riportato da AdAge e come si può vedere su Instagram i mitici archetti del logo McDonald’s si separano in un video. Questo gesto manda un messaggio fortissimo ai clienti di tutti il mondo: dobbiamo stare tutti a casa, questo è fondamentale per contenere la diffusione del contagio da coronavirus. “Stiamo ancora un po’ separati e, insieme, ne usciremo più forti e uniti“, si legge infatti nella descrizione del post.

Una iniziativa importante quella di McDonald’s, che è una delle aziende che continua comunque a garantire le consegne a domicilio sul nostro territorio, almeno fino a questo momento. Non sappiamo infatti se le consegne a domicilio di cibo e bevande saranno ancora garantite dopo le parole di ieri sera da parte del presidente del consiglio Giuseppe Conte, ma nella Regione Lombardia che è stata la prima ad adottarle nel pomeriggio nel testo ufficiale risultano ancora permesse.