Matteo Renzi attacca Conte: «È una pandemia, non il Grande Fratello»

La scelta di dare le ultime notizie sui provvedimenti che il governo prenderà per gestire l’emergenza sanitaria da Coronavirus attraverso un video su Facebook ha fatto storcere il naso a molti. Giorgia Meloni (leader di Fratelli d’Italia) ha parlato di «metodi di comunicazione da regime», mentre Matteo Renzi attacca Conte sottolineando come quella che si sta vivendo in Italia è una pandemia e non un’edizione del Grande Fratello. Lo scontro, dunque, è aperto. Non tanto sulle decisioni, ma sul metodo di comunicazione adottato da Palazzo Chigi.

Il riferimento fatto da Matteo Renzi al Grande Fratello non può che essere una frecciata non solo al presidente del Consiglio, ma anche al suo portavoce. Rocco Casalino, infatti, fu uno dei primi partecipanti al reality show nella casa di Cinecittà a inizio anni 2000. Insomma, l’accostamento fatto dal leader di Italia Viva non è affatto casuale, ma ricalca in pieno un mood che era iniziato a circolare in rete già nella tarda serata di ieri.

Renzi attacca Conte sui video-messaggi

«Ci aspettano ancora giorni difficili. Noi rispettiamo le regole del Governo sulla quarantena – scrive Matteo Renzi contro Conte -. Ma il Governo rispetti le regole della democrazia. Si riunisca il Parlamento. E si facciano conferenze stampa, non show su Facebook: questa è una pandemia, non il Grande Fratello. Insieme ce la faremo». Non sarebbero, dunque, rispettate le regole della democrazia in questa scelta di condividere notizie solamente attraverso i social network, senza indire conferenze stampa.

Insomma, le critiche a questo nuovo modo di comunicare – soprattutto in una fase così delicata e di emergenza sanitaria – arrivano da tutte le parti. Oggi il governo varerà il DPMC annunciato quasi a notte inoltrata dal presidente del Consiglio. Nella speranza che arrivi in tempi più snelli rispetto ai precedenti.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Matteo Renzi)