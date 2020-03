Se Disney+ aveva esordito negli Stati Uniti con 3,2 milioni di download app per l’Europa il risultato sarebbe ancor più straordinario: secondo la società di analisi App Annie il 24 marzo sarebbero state scaricate nel Vecchio Continente ben 5 milioni di applicazioni! Questo dato riguarda comunque soltanto i download per Android ed IOS, non contando dunque gli abbonamenti attivati per app TV e browser web. In America ad esempio il dato totale era stato di 10 milioni di accessi nel solo primo giorno.

Questi dati se rapportati in proporzione con il lancio americano farebbero schizzare gli abbonamenti Disney+ europei a ben 15 milioni, frutto anche sicuramente dell’ottima promo scontata in pre ordine e della quarantena forzata con tanti genitori che hanno approfittato del nuovo servizio streaming per tenere impegnati i piccini. Disney+ ricordiamo che è presente anche in Italia con l’interessante combo Mondo Disney+, che permette ai clienti Tim Fibra di averlo gratis insieme a Tim Vision per i primi tre mesi e successivamente per 3 euro al mese.

Ricordiamo che in America c’è un analoga offerta con Hulu, altra proprietà acquisita da Disney insieme a FOX e che raccoglie le serie FX destinate ad un pubblico più adulto. Lì l’offerta prevede un bundle da 12,99 dollari al mese. In Italia molti prodotti Hulu sono proprio su Tim Vision, pertanto questo rapporto di partnership sembra molto strategico per la casa di Topolino. Durante gli ultimi risultati trimestrali finanziari, la Disney ha annunciato di aver raggiunto i 26,5 milioni di abbonati negli Stati Uniti.