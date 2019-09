Panico a Milano: due giovani spruzzano spray al peperoncino all’Hollywood

Attimi di terrore nella notte per i giovani presenti all’interno della famosissima discoteca Hollywood di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, due ragazzi avrebbero spruzzato dello spray al peperoncino nel corso della serata tra sabato e domenica, provocando il consueto effetto gregge di chi, con gli occhi e le narici arse da quella sostanza, ha tentato di fuggire dal locale creando un vero e proprio ammassamento verso le uscite di sicurezza. Per fortuna il bilancio finale è stato di soli due contusi che se la caveranno in pochissimi giorni e due leggermente intossicati. Ma l’incubo Corinaldo è ancora vivo.

Il tutto, secondo i racconti e le testimonianza raccolte dalla forze dell’ordine intervenute nella discoteca Hollywood di Milano (nella zona della movida di Corso Como) dopo l’allarme lanciato, sarebbe avvenuto intorno alle 2.30 della scorsa notte. A rendersi protagonisti dell’insano gesto – come ad aver dimenticato la tragedia dello scorso anno alla Lanterna Blu di Corinaldo in attesa del concerto di Sfera Ebbasta – sarebbero stati due giovani che avrebbero deliberatamente spruzzato lo spray al peperoncino.

Spray al peperoncino durante la serata alla Discoteca Hollywood

I motivi di questo gesto non sono noti ma, visti i precedenti e gli altri episodi, si pensa a un atto deliberato per creare panico e sfruttare la situazione per compiere qualche furto. Gli inquirenti ora sono al vaglio delle immagini immortalate dalle telecamere di sicurezza della discoteca Hollywood di Milano, per chiarire il numero dei protagonisti e capire cosa li abbia spinti a spruzzare quello spray.

Il ricordo ancora vivo della tragedia di Corinaldo

Come detto, per fortuna questa vicenda non si è trasformata in una tragedia. La calca dovuta all’effetto gregge, infatti, ha provocato solo due contusi lievi. Altri due giovani, invece, sono risultati leggermente intossicati per colpa della sostanza urticante inalata dopo il folle gesto. Ma il problema degli spray al peperoncino durante concerti o eventi (in special modo al chiuso) sta diventando una sorta di triste déjà vu nelle pagine di cronaca dell’Italia moderna. Questa volta è andata bene, ma la memoria non può che correre alla notte dell’8 dicembre scorso a Corinaldo.

(foto di copertina: ANSA/MILO SCIAKY)