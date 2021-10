Nelle live su Tiktok sarà possibile silenziare i commentatori molesti

TikTok cambia il meccanismo del live. La piattaforma permetterà ai creators che trasmettono in diretta di disattivare i commenti e le interazioni di utenti specifici se questi dovessero risultare particolarmente molesti. La durata di questo blocco potrà essere variabile. La modifica sulle dirette TikTok è stata annunciata direttamente dalla piattaforma.

Dirette TikTok, l’opzione che permette di silenziare i commentatori molesti

«Ora, l’host può disattivare temporaneamente un visualizzatore scortese per alcuni secondi o minuti o per l’intera durata del LIVE. Se un account viene disattivato per un certo periodo di tempo, verrà rimossa anche l’intera cronologia dei commenti di quella persona. I creators che fanno live possono già disattivare i commenti o limitare i commenti potenzialmente dannosi utilizzando un filtro per parole chiave. Speriamo che questi nuovi controlli consentano ulteriormente agli host e al pubblico di avere live streaming sicuri e divertenti».

In pratica, quando – nel corso di una diretta – ci si accorge che un utente sta diventando molesto, è possibile bloccarlo immediatamente. Il blocco sarà anche retroattivo e consentirà – automaticamente – di nascondere tutti i commenti spiacevoli (ma anche quelli non spiacevoli) che l’utente aveva postato in precedenza.

Gli obiettivi di TikTok con questa nuova funzionalità

Si tratta di una iniziativa che sembra avere un duplice scopo: innanzitutto quello di migliorare la sicurezza della piattaforma e, di conseguenza, il benessere degli utenti nel suo utilizzo. Una ragione che cerca di intercettare quella che può essere considerata sicuramente una nuova esigenza che si richiede ai social network e alle piattaforme di condivisione del contenuto in generale. La seconda esigenza che TikTok cerca di coprire attraverso questa modifica è senza dubbio quella di porsi come interlocutore credibile per tutte le aziende che vorranno investire sulla piattaforma: un ambiente sicuro e privo di offese per gli utenti può aumentare il valore delle partnership promozionali.