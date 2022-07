La diretta su Raitre del Premio Strega è stata degna di un grande evento media?

Alla fine, con una sorta di sospiro di sollievo, i presenti durante la serata di premiazione dello Strega 2022 e i telespettatori di Raitre che l’hanno seguita da casa, hanno potuto affermare all’unisono: per fortuna che Geppi c’è. La brillante conduzione di Geppi Cucciari, infatti, ha reso meno amara la serata difficilissima della Rai, che – come da tradizione – ha annoverato tra i suoi eventi esclusivi estivi l’evento culturale più importante dell’anno. Tuttavia, il Premio Strega 2022 è stato una vera e propria sequenza di problemi di trasmissione, soprattutto per quanto riguarda la qualità dell’audio.

Diretta premio Strega, i problemi avuti dalla Rai

Che le cose non stessero andando benissimo, lo aveva già dimostrato il temporale – in verità previsto già da diverse ore – che si è abbattuto sulla Capitale nel corso della tardissima serata di ieri. Geppi Cucciari è comparsa sul palco con un ombrello, davanti a una platea che si era letteralmente dissolta e che aveva occupato il porticato del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. «La buona notizia – ha detto Geppi Cucciari, improvvisando in maniera brillante – è che la siccità è finita. La cattiva notizia è che è finita adesso». Ma questo momento surreale, che in realtà è stato reso godibile dalla brillante presenza scenica dell’attrice, non è stato l’unico ostacolo della serata.

Più volte, l’audio ambientale entrava nel mixaggio generale, andandosi spesso a sovrapporre ai microfoni direzionali degli ospiti. Che, spesso, per farsi capire dovevano alzare il tono di voce o dovevano aspettare che sulla platea calasse il silenzio. Malfunzionamenti dei microfoni hanno reso più presente la conduzione di Geppi Cucciari, intervenuta spesso per coprire dei buchi di audio. Anche i collegamenti con gli ospiti da casa non sono stati privi di problemi. E la sola pioggia non può bastare a giustificare quanto accaduto.