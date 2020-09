Il dibattito tra Trump e Biden ha dimostrato che gli Usa sono messi peggio dell’Italia

Se Atene non ride, Sparta piange. In Italia ci lamentiamo, spesso e volentieri, dello svilimento del dibattito politico (sempre più raro, con i vari rappresentanti e leader di partito che preferiscono interviste, spesso accomodanti, piuttosto che un reale confronto de visu con gli altri), ma quanto avvenuto questa notte (italiana) negli Stati Uniti fa capire che ogni mondo è Paese, che ogni Nazione abbia una classe politica sempre meno avvezza a serie occasioni di contrapposizione di messaggi e ideali. Il dibattito Trump-Biden è stato un caos totale.

Secondo la Cnn, il confronto nel primo Debates 2020 in vista delle Presidenziali Usa 2020 è stato vinto da Joe Biden. Un 60% di consensi emersi da un sondaggio live durante il dibattito. Numeri che, però, sembrano più che altro ricalcare lo stato attuale delle distanza tra il Presidente uscente e il candidato dem. Insomma, nulla di nuovo sul fronte occidentale. Dati che servono a poco, con il sistema dei Grandi elettori che rende sempre poco attendibili le interviste ai cittadini prima di un voto.

Dibattito Trump-Biden, il vero vincitore è il caos

Nella notte italiana è andato in scena il primo grande dibattito Trump-Biden. Dal vivo, alla giusta distanza. Si è parlato poco di società, economia e politica nel senso più puro del termine. È stata, più che altro, un’occasione per lanciare strali nei confronti dell’avversario. Chi più (Donald Trump, come nel suo ‘stile’), chi meno (anche se Biden si è lasciato andare in parole pesanti nei confronti del Presidente uscente). Difficile trarre conclusioni dopo quanto andato in scena a Cleveland, in Ohio. Difficile che quanto accaduto questa notte possa spostare gli equilibri in una determinata direzione.

L’Italia sta quasi messa meglio

Ed ecco che il dibattito Trump-Biden ha fatto emergere un aspetto: il confronto politico in Italia (di cui tanto ci lamentiamo) è quasi più civile di quel che viene proposto negli Stati Uniti. Eppure, un tempo, sembrava impossibile. Le interruzioni, le illazioni, gli insulti, le accuse. Si è parlato pochissimo del futuro e molto del presente. Ma non degli Usa: dei due contendenti.