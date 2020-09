Primo dibattito, Biden contro Trump: “Sei il peggiore presidente della storia”

Trump contro Biden. Il primo dibattito presidenziale americano è stato uno scontro all’arma bianca tra il presidente degli Stati Uniti e il suo sfidante, con attacchi, accuse e interruzioni continue. Corte Suprema, Covid 19, economia e scontri razziali nel Paese hanno visto i due candidati contrapporsi parola dopo parola con Biden che ha marcato la serata con la frase: “Sei stato il peggior presidente della storia”.

Trump contro Biden, uno scontro senza fine

Nel dibattito Trump contro Biden, il presidente ha praticamente interrotto l’ex vice di Barack Obama ogni volta che parlava, venendo richiamato più volte dal moderatore Chris Wallace, il giornalista di Fox News che ha condotto il dibattito. Sulla Corte Suprema Trump ha difeso la scelta di Amy Coney Barrett ribadendo di aver il diritto di scegliere il nuovo giudice perché ancora in carica, mentre Biden ha ribattuto la sua linea che chiede di attendere il voto per dare agli elettori la possibilità di scegliere il presidente che nomini il giudice che completerà la Corte dopo la morte di Ruth Bader Ginsburg. Uno scontro continuato sul tema del tentativo di Trump di cancellare ObamaCare e sulle responsabilità della sua amministrazione nella gestione dell’emergenza Covid 19, con il presidente che ha cercato di sfuggire agli attacchi di Biden interrompendolo ogni momento fino a che l’ex vice presidente è sbottato con un clamoroso: “Puoi stare zitto?”.

As Pres. Trump repeatedly interrupts Joe Biden, Biden says, "Will you shut up, man?" "That was really a productive segment, wasn't it?" Biden says sarcastically. "Keep yappin', man." https://t.co/5Bl4Ob3O2t #Debates2020 pic.twitter.com/XvNahLC1Rm — ABC News (@ABC) September 30, 2020

Un dibattito difficile da seguire per le continue interruzioni del presidente che ha messo in difficoltà Biden nell’argomentazione dei suoi programmi e che, dopo aver attaccato il suo sfidante accusandolo di essere a favore delle proteste violente a Portland e in altre città americane contro il razzismo sistemico, si è di fatto rifiutato di condannare i suprematisti bianchi tornando ad attaccare gli antifascisti e chiedendo ai suoi sostenitori di votarlo perché ha nominato più di 300 giudici conservatori e tornando ad attaccare Biden per i presunti rapporti del figlio Hunter con l’Ucraina, nonostante il rapporto da cui nascono le voci sia stato più volte smentito da varie agenzie di intelligence.