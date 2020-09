Biden sfida Trump: “Non vedo l’ora arrivi il dibattito”

Uno dei momenti più forti della serata è stata la reazione di Biden alle parole di Trump verso i soldati morti in guerra, definiti “perdenti” e “sfigati”. Rispondendo a una domanda di una donna alla cui madre è stata diagnosticato un multiplo melanoma sul suo piano per la Sanità, l’ex vice di Barack Obama non trattiene l’emozione parlando del figlio Beau, tornato dal servizio volontario in Iraq con la diagnosi di un glioblastoma terminale, e morto nel 2015.

Joe Biden says he was "really, really offended" when he heard reports that President Trump referred to "guys like my son" as "losers."

Biden's late son, Beau Biden, was awarded the Bronze Star for his service in the Iraq War. https://t.co/8pVCctPi68 #BidenTownHall pic.twitter.com/Pa97YACPlN

— CNN (@CNN) September 18, 2020