Dalla difesa disperata dei fedelissimi agli attacchi di Biden, le reazioni alle rivelazioni su Trump

Lo scandalo Trump ha scatenato reazioni estreme, come estreme sono state le rivelazioni arrivate dagli estratti del libro di Bob Woodward “Rage”. E così se il nucleo dei fedelissimi prova una disperata difesa, resa nettamente più difficile dalla presenza degli audio, Joe Biden e l’opposizione cavalcano lo scandalo accusando il presidente di aver tradito gli Stati Uniti.

LEGGI ANCHE > Trump shock: “Conoscevo la gravità del Covid ma ho minimizzato”

La difesa dei fedelissimo dopo lo Scandalo Trump

“Donald Trump non ha fuorviato intenzionalmente gli americani sulla gravità del coronavirus”. Così la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, prova a difendere il presidente dopo le anticipazioni del libro di Bob Woodward. Una difesa generosa, che però i reporter presenti nella stanza stroncano subito facendo notare che ci sono gli audio. E proprio gli audio sono la carte che cambia tutto, perché fanno saltare la strategia usata da Trump e dai suoi: la smentita a qualunque costo.

WH press secretary Kayleigh McEnany maintained that Trump “has never lied to the American public on Covid” and “never downplayed the virus” after the release of the interview excerpts — despite Trump’s acknowledgment to Woodward that he did just that https://t.co/6vr0wkAhCl pic.twitter.com/nsIDB44sao — POLITICO (@politico) September 9, 2020

E così mentre i programmi più vicini al presidente su Fox News cercano di parlare della sua candidatura al Nobel per la Pace, i senatori repubblicani che solitamente si nascondevano dietro al solito “non credo sia andata proprio così” o “non credo abbia usato quelle parole” stavolta non possono farlo. E devono fingere di non sentire i conduttori delle trasmissioni che ricordano loro l’esistenza degli audio mentre ripetono “non sono appassionato di questo tipo di libri” come il senatore repubblicano della Lousiana John N. Kennedy sulla Cnn.

"As a human being, how can you be okay with this?" @PamelaBrownCNN presses Sen. Kennedy about Bob Woodward’s book that reveals Trump admitted to downplaying Covid-19 despite knowing how dangerous the virus was early on. Kennedy says it’s a “gotcha book.” https://t.co/7vNyKwNvxQ pic.twitter.com/5IMULr8jMb — CNN (@CNN) September 9, 2020

Joe Biden all’attacco dopo lo Scandalo Trump

Chi però non perde tempo ad attaccare per lo scandalo Trump è il suo sfidante Joe Biden, che prima accusa il presidente degli Stati Uniti di aver “infranto ogni promessa fatta ai lavoratori americani” e di aver offerto “contratti redditizi e agevolazioni fiscali alle grandi corporation che hanno portato il lavoro all’estero” ma poi arriva alle rivelazioni del libro di Woodward accusando il rivale di non aver fatto il proprio lavoro di proposito e parlando di “tradimento gravissimo del popolo americano” e “vergogna”. “Tutto era puntato a non far crollare il mercato delle azioni e a non far perdere soldi ai suoi amici miliardari – attacca Biden – Ha alzato bandiera bianca e si è fatto da parte senza fare niente. È quasi criminale”.

In an exclusive CNN interview, Joe Biden says President Trump intentionally downplaying the risks of Covid-19 is “disgusting.” “Think about what he did not do, and it’s almost criminal.” https://t.co/pa7oWYnUdU pic.twitter.com/hI70vQBLmW — CNN (@CNN) September 9, 2020

E anche lo storico collega di Woodward nello scoop sul Watergate, Carl Bernstein, ha parole durissime per il presidente Trump, definendo il contenuto degli audio “il presidente che mette in pericolo della sicurezza nazionale degli Stati Uniti” e “la pistola fumante della sua negligenza”.