Ora puoi dettare i sottotitoli alle Stories (e Instagram li scriverà per te)

Se volete ascoltare per forza quello che il vostro influencer preferito ha da dire nella sua ultima Instagram Stories ma proprio non potete perché l’audio del vostro cellulare può dar fastidio, il social network ha pensato a una soluzione che va ad agire su quello che è da sempre considerato un problema. Adam Mosseri, il capo di Instagram, ha appena annunciato una nuova funzionalità che andrà a modificare radicalmente il concetto di Stories e di Reels: sarà possibile dettare i sottotitoli nelle stories.

LEGGI ANCHE > TikTok diventa più inclusivo con il generatore automatico di sottotitoli

Dettare i sottotitoli nelle stories, cosa cambia

New feature 📣 Now you can add a captions sticker to Stories that automatically turns what you say into text. “Sound off” is a request we get a lot so I’m excited that it’s coming to Reels too. We also hope to expand beyond a handful of countries soon. pic.twitter.com/4eMczUoj4x — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) May 4, 2021

«Nuova funzionalità – ha annunciato Mosseri -: ora puoi aggiungere dei captions sticker alle stories che traducono automaticamente in testo quello che dici. Il “sound off” è una richiesta che riceviamo spesso e sono davvero entusiasta che sta per essere a disposizione anche per i Reels. Speriamo di espanderla in una serie di Paesi molto presto».

Il precedente di TikTok

Dunque è tutto pronto: l’influencer – o l’utente base – detta, Instagram trascrive. Il tutto si può aggiungere automaticamente alle stories che, in questo modo, saranno più inclusive, anche per chi ha problemi di udito. E, in effetti, sembra essere una funzionalità molto in voga all’interno della sfera dei social network: qualche tempo fa, come avevamo documentato, anche TikTok aveva aggiunto una funzionalità del genere ai suoi video. La presenza di sottotitoli in inglese o in giapponese, per il social made in ByteDance, era stata messa a disposizione degli utenti nelle impostazioni successive al caricamento del video.

Non è chiaro come, invece, Instagram andrà a operare da questo punto di vista. Sicuramente, in ogni caso, la nuova funzionalità caratterizzerà in maniera molto decisa l’esperienza di fruizione del social network.