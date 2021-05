Il Regno Unito ha chiesto a Instagram di agire contro la vendita e la pubblicità di un prodotto per l'acquisto di peso non approvato nel paese

Instagram sotto accusa per gli influencer che pubblicizzano prodotti dannosi per l’aumento di peso

In rete si pubblicizza ogni genere di prodotto – un po’ come nelle vecchie televendite tv – e se non c’è controllo specifico anche da parte delle piattaforme che permettono di farlo i rischi sono tanti. È il caso di Apetamin su Instagram, un farmaco per l’aumento del peso. Si tratta di uno sciroppo per l’aumento del peso che si può tranquillamente comprare in internet e che – nel Regno Unito – viene regolarmente pubblicizzato dagli influencer che parlano di un rapido aumento di peso che permetterà di sviluppare una figura a clessidra stile Kim Kardashian e Cardi B. Peccato solo che nel paese questo farmaco non sia autorizzato dal sistema sanitario nazionale.

Apetamin su Instagram: la lettera del sistema sanitario inglese

NHS England (National Health Service) ha sollecitato Instagram perché provveda a oscurare gli account che vendono Apetamin, un farmaco non approvato nel Regno Unito che ha come target principale donne e ragazze giovani. Seppure la vendita del farmaco sia illegale, BBC riporta che è disponibile sia nei negozi che online. Su Instagram e non solo ci sono ancira parecchi influencer che pubblicizzano questo prodotto che non è stato testato allo scopo di capire se soddisfa i severi standard della sicurezza. E c’è di più: i medici hanno stabilito che un utilizzo improprio dello stimolatore di appetito può causare grave affaticamento, ittero e persino un’insufficienza epatica.

I dirigenti del National Health Service hanno scritto una lettera aperta ai social media – che non dovrebbero permettere la pubblicità di un prodotto illegale – dichiarandosi preoccupati per la promozione del prodotto e per il conseguente impatto sulla salute fisica e mentale di chi lo acquista.

La risposta di Instagram

Dal canto suo, Instagram ha dichiarato che la vendita di farmaci di questo tipo è «rigorosamente contro le nostre politiche». Il 21 arile scorso è andato in onda il documentario della BBC Three Dangerous Curves che denunciava questa situazione. Instagram ha ribattuto affermando di aver rimosso tutti gli account che vendono e pubblicizzano Apetamin ma NHS England ha scoperto, in seguito, «dozzine di profili» che ancora sono attivi. Dopo averli segnalati a Instagram «non è stata intrapresa alcuna azione».

Tra le altre cose, nella lettera aperta, i dirigenti Stephen Powis e Claire Murdoch chiedono un urgente aggiornamento dell’azione di Instagram contro questo fenomeno: «Siamo preoccupati per gli impatti sulla salute fisica e mentale della promozione di questo farmaco e vi esortiamo vivamente a rispettare il dovere di prendervi cura dei vostri clienti eliminando questi contenuti pericolosi».

Nella lettera viene lanciato anche un appello a Instagram, domandando se la società ritiene che i social media dovrebbero dare un contributo finanziario ai servizi per l’assistenza alla salute mentale dei giovani (sempre più richiesti di questi tempi, per il Covid e non solo). L’ad della NHS Foundation Trust di Londra Murdoch ha dichiarato alla BBC che «è ora che questi giganti dei media si facciano avanti e si assumano delle responsabilità».

Facendo una ricerca in rete per questo prodotto risultano esserci delle pagine Facebook italiane che lo promuovono, seppure la diffusione – anche su Instagram – non risulti essere massiccia come nel Regno Unito.