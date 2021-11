Denis Dosio in tendenza: quando un video su OnlyFans travalica i confini dell’app e diventa virale

Ciò che è accaduto a Denis Dosio e ad un suo video pubblicato sul profilo di OnlyFans, purtroppo, è una storia comune a tante altre. Nonostante i Termini di Servizio per l’utilizzo della piattaforma impediscano ai contenuti di travalicare i confini dell’app, gli utenti sono sempre un po’ indisciplinati o, più semplicemente, non hanno idea di quali siano le conseguenze a cui vanno incontro nel momento in cui chiedono insistentemente di poter vedere il video.

Il video di Denis Dosio che fuoriesce da OnlyFans

Il nome di Denis Dosio è stato già twittato migliaia di volte in pochissime ore, insieme alle parole: video, McDonald e patatine. Il collante tra questi termini sarebbe un video in cui il giovane è protagonista di una prestazione a luci rosse in cui sono direttamente coinvolte le patatine della nota catena di Fast Food americana. E questo spiega anche tweet di questo tipo:

basta dopo il video di denis dosio non mangerò mai più delle patatine fritte in vita mia — kate (@imfungoo) November 4, 2021

A quanto pare, sul web è una corsa a chi guarda per primo questo video prima che venga rimosso, anche se, purtroppo, frenare la viralità di un contenuto è sempre molto difficile o quasi impossibile. Dinamica tale e quale a quella che poi genera, nei casi più gravi, fenomeni come il revenge porn. In questo caso, non si tratta di un video privato, ma di un video che Denis Dosio ha volontariamente pubblicato sul suo canale di OnlyFans. Però, come ha notato un utente su Twitter, quello era un contenuto destinato a rimanere dentro la piattaforma e indirizzato a persone che, per vederlo, pagano.

secondo me non ci dobbiamo lamentare con denis dosio, quel video era sul suo only fans dove le persone che vogliono vederlo pagano per farlo.

la colpa è delle persone che lo hanno fatto girare, non scandalizziamoci se lo vediamo in tl (poi sul web ci sono cose molto peggiori) — nicol misses h; alex stan account (@horangotangoo) November 4, 2021

Anche nei Termini di Servizio di OnlyFans è esplicitamente detto che non si può: «riprodurre, stampare, distribuire, tentare di scaricare, modificare, creare opere derivate, mostrare pubblicamente, eseguire pubblicamente, ripubblicare, scaricare, memorizzare o trasmettere qualsiasi Contenuto, ad eccezione di quanto consentito dai Termini di Servizio».

Denis Dosio non si è ancora espresso sul suo profilo Instagram da 706 mila followers, ma come potrebbe aver preso la notizia che un video destinato ad un numero limitato di persone al momento sia uno dei più cliccati (e cercati) nel web?