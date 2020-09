Niente GF Vip per Denis Dosio?

Diventato popolare sul web il giovane Denis Dosio che ha sostenuto i provini per Gfvip pare che all’ultimo momento la sua figura sia stata esclusa dal gruppo di concorrenti che parteciperà al reality. Il ragazzo in questi giorni stava aspettando l esito dell’ultimo provino e poi la prova – test – tampone con la produzione. Ma il suo telefono ha smesso di squillare. Se così fosse Dosio, che aveva già la valigia in mano, non la prenderebbe benissimo.

Chi è Denis Dosio

Denis Dosio, influencer di 19 anni e ospite fisso delle trasmissioni di Barbara D’Urso, ha mostrato spesso sul web il suo talento anche nel canto. In seguito a una recente polemica, ha reso privato il suo account Instagram da 800mila followers. Sul suo canale di YouTube è molto popolare, soprattutto dopo l’amicizia con Luca Vittozzi, uno dei partecipanti del reality Il Collegio. Originario di Forlì, ormai è conosciuto in tutta Italia grazie alle sue presenze in televisione e alle sue interazioni sui social network. L’eventuale mancata partecipazione al Gf Vip, tuttavia, potrebbe essere uno stop & go inaspettato per la sua carriera nel mondo televisivo.

(screenshot da un video di YouTube di Denis Dosio)