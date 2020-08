Gabriel Garko conferma la notizia di Giornalettismo sul GF Vip

Come avevamo anticipato Gabriel Garko non parteciperà al Gf Vip (notizia che è stata riportata acriticamente da tutti i media, senza approfondire), dopo le dichiarazioni di Patrizia De Blanck che svelava la presenza dell’attore come concorrente.

Gabriel Garko, l’anticipazione di Giornalettismo confermata dallo stesso attore

La fake news svelata da Giornalettismo

Notizia fake immediatamente certificata da Giornalettismo e ora confermata dallo stesso Garko che però, in questi anni, una chiacchiera per partecipare a un talent o un reality l’ha fatta, da Amici Vip al Gf vip appunto. Ma solo una chiacchiera. Poi si è tirato indietro.

«Non ho capito cosa sia successo – ha scritto l’attore popolarissimo sul suo canale Instagram ufficiale -, ma scrivo queste poche righe per smentire la mia partecipazione al Gf Vip. Bacioni».